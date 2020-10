Le fils de Will Smith, Jaden Smith pourrait faire partie de Cobra Kai | AP

Le fils de Will Smith pourrait donner vie à «Dre» le garçon du remake de Karate Kid pour le troisième saison de la série à succès “Cobra Kai” et les fans de cette grande histoire ont diverses théories qui suggèrent que cela pourrait être très possible.

“Cobra Kai«Après sa sortie sur la plate-forme Netflix, il a acquis une grande popularité parmi ses abonnés qui ont grandi avec les films Karate Kid, c’est pourquoi maintenant une troisième saison a été confirmée.

L’intrigue de “Cobra Kai” et la finale impressionnante de la deuxième saison ont laissé la fenêtre ouverte à de nombreuses nouvelles possibilités pour l’intrigue de se développer largement dans les saisons suivantes, de sorte qu’avant la longue attente, des milliers de fans ont fait quelques théories sur les voies possibles que prendra désormais la production entre les mains de Netflix.

Ce n’est un secret pour personne que Will Smith fait partie de l’équipe de la série dont il est le producteur exécutif, il ne serait donc pas étrange que son fils Jaden, qui a également déjà été lié à la franchise à succès, étant le protagoniste du remake de Karate Kid.

C’est pourquoi compte tenu de ces deux coïncidences et aussi à cause de l’affection que Will Smith a pour la saga, des milliers de fans ont déjà théorisé la possibilité que «Dre», le garçon à qui Jaden Smith a donné la vie, fasse partie du troisième saison de la série.

Selon plusieurs fans de l’histoire, il semble que l’idée du producteur exécutif est en quelque sorte, les deux univers peuvent être mélangés laissant place à l’incorporation de “Dre”, mais c’est là que se pose la question de savoir comment cela pourrait être possible.

Les théories des fans indiquent que l’inclusion de ce personnage dans la série serait comme un troisième prétendant au trône de la vallée de San Fernando, afin qu’il puisse ouvrir un dojo et rivaliser avec Cobra Kai et Miyagi Do, les dojos des protagonistes. dans le tournoi d’arts martiaux All Valley.

Cela étant le cas, cela pourrait forcer les dojos à s’unir pour combattre le m @ tón du programme et bien que la théorie semble quelque peu étrange, cela pourrait être d’accord, car on pense même qu’un nouvel adversaire doit émerger pour réaliser le rêve de beaucoup, que Daniel Larusso et Johnny Lawrence font la paix et font équipe contre un ennemi commun.

Après que cette théorie a pris une grande force dans les réseaux sociaux, les opinions se sont partagées entre les fans, depuis que les jeunes Cobra Kai ils sont intéressés par ce nouveau rebondissement.

Alors que les antécédents de la vieille garde, qui sont fans depuis l’enfance, ne voient pas ce tournant dans l’histoire avec de bons yeux, puisqu’ils soulignent même que le remake de Karate Kid a été un échec retentissant et l’incorporer dans la série serait en quelque sorte un action forcée.

Et c’est aussi ça, sachant que l’acteur Will Smith est le producteur exécutif de Cobra Kai, il n’est pas du tout étrange que son fils Jaden Smith sera inclus dans la troisième saison qui devrait sortir sur Netflix à partir du 8 janvier 2021.

Il est à noter que la nouvelle était connue il y a quelques jours et que pour beaucoup, c’était une joie, car ce chanteur controversé répéterait le personnage qu’il jouait dans l’emblématique Karate Kid, c’est-à-dire qu’il maintiendrait l’essence de l’histoire originale.

Will Smith Il a été très content des résultats de cette production qui sauve les valeurs et la passion des arts martiaux, il n’a donc pas hésité à partager son bonheur pour cette troisième saison sur son compte Instagram officiel.

Félicitations à mon équipe @cobrakaiseries sur @netflix Le spectacle est LLAMAS! Continue de te botter le cul! »Fit-il remarquer.

