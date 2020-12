Puisse-t-il guérir Christopher afin qu’il puisse continuer à être une lumière brillante sur le terrain de baseball et dans tous les domaines de la vie. Chaque fois que Christopher brille sur le terrain, il remercie et honore Dieu et inspire les autres à faire le bien et à avoir foi en Dieu comme il le fait. C’est un leader! Puissiez-vous toujours avoir la sagesse d’utiliser les bénédictions de Dieu pour bénir les autres. Amen! », Ont-ils terminé.

Christopher Levy et Elizabeth Gutiérrez (Instagram / gutierrezelizabeth_)

Christophe Il est l’aîné des deux enfants du couple. Le joueur de 14 ans a attiré l’attention en raison de sa forte ressemblance avec son père. L’une de ses grandes passions est de jouer au baseball; en fait, depuis quelques années, il la pratique et joue pour la Team Clutch Miami.

Une autre des passions de Christophe C’est la pêche, un sport qu’il pratique aux côtés de ses amis et qu’il domine apparemment déjà, puisque dans certains posts Instagram il a montré les résultats. Il parait Christophe prévoyez de suivre les traces de William Dans le monde du mannequinat et du théâtre, par exemple, il y a quelques mois, il a publié une vidéo dans laquelle il apparaît pour la première fois dans une publicité.

Il s’agissait de la campagne d’une marque de déodorants et de produits d’hygiène pour hommes. Dans l’annonce, il apparaît à côté de William Levy.

