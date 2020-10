Le fils de William Levy souffre d’un renversement et subit une intervention chirurgicale d’urgence | Instagram

Le week-end dernier, la famille de l’acteur William Levy a vécu l’un des moments les plus effrayants pour tout père, l’un de ses enfants a subi un accident qui l’a conduit à subir une intervention chirurgicale d’urgence, il s’est passé.

Les rapports ont souligné que l’un des fils de l’acteur cubain William Levy et Elizabeth Gutierrez il aurait été victime d’un incident en montant à bord d’une voiturette de golf qui, à un moment donné, s’est renversée, causant des blessures nécessitant des soins médicaux.

C’est dimanche soir que le journaliste Orlando Segura a publié la nouvelle via son compte Instagram accompagné d’une image de l’acteur avec son fils, avant cela les fans ont été choqués et ont exprimé leurs meilleurs vœux pour que tout se passe bien. .

Les événements, tels que détaillés par le journaliste, se sont produits dimanche après-midi, date à laquelle l’adolescent de 14 ans, Christopher Alexander Levy, le fils du célèbre acteur de télévision et de cinéma William Levy, conduisait le trajet à Weston, en Floride.

Après avoir connu le résultat de l’intervention, il a également rapporté que, heureusement, tout s’est bien passé pour Christopher.

Christopher Levy, le fils aîné de notre bien-aimé #WilliamLevy, se remet déjà après avoir subi un accident lorsqu’il s’est retourné dans une voiturette de golf cet après-midi à Weston, en Floride. Le jeune homme a été transporté par hélicoptère à l’hôpital et est déjà sorti d’une opération chirurgicale à laquelle il a été soumis.

À la fin, le journaliste a terminé son message en exprimant ses prières et son soutien à toute la famille de l’acteur.

Nos prières pour le prompt rétablissement de Christopher et toute notre solidarité avec Willy et Elizabeth, a écrit Segura dans le texte qui accompagnait la publication.

Jusqu’à présent, ni l’acteur, Levy ni sa femme Elizabeth n’ont rien publié sur ce qui est arrivé à leur fils aîné, né en 2006. Christopher a également une sœur nommée Kailey Alexandra, qui est entrée dans la vie de la famille. Levy Gutiérrez en 2010.

L’acteur William Levy atteint une grande renommée au Mexique après avoir participé à des romans tels que “Pas1ón”, “Care with the angel”, “Sortilegio” et “Triunfo del amor”, cependant, après avoir participé à la telenovela “La Tempestad” avec Ximena Navarrete et Iván Sanchez n’a joué dans aucune autre production au Mexique et vit actuellement aux États-Unis.

Levy et sa famille vivent à Miami, en Floride, depuis quelques années, au cours desquelles il a fait des incursions dans le cinéma hollywoodien telles que Resident Evil: The Final Chapter Girl, My Girlfriend’s Ghost et In the Arms of a Murderer.

Cependant, qui vient d’avoir 40 ans le 28 août a été quelque peu déçu du monde d’Hollywood, car il souligne que les Latinos ont encore de nombreuses difficultés à se démarquer dans l’industrie de ce pays.

Ils m’ont dit que j’étais trop blonde pour être Latino, trop Latino pour être Américaine. Oui, il y a plus d’opportunités, mais elles le sont pour ceux qui ont une apparence qui répond aux stéréotypes existants, a-t-il rapporté dans un entretien avec l’agence . en 2019.

Aujourd’hui, l’acteur a renoncé à faire partie de l’industrie et s’est tourné vers la production de films latino-américains.

Il arrive un moment où il faut décider de ce que l’on veut dans la vie et j’ai réalisé que je préférais me concentrer sur moi-même.

Cependant, l’acteur a laissé entendre la possibilité de revenir dans le monde des telenovelas et le ferait avec une grande production, qui a connu il y a plusieurs années un grand succès dans la région colombienne, le légendaire “Café con aroma de mujer” 1994, celui qui a promu la carrière du couple d’acteurs de cette histoire, Margarita Rosa de Francisco et Guy Ecker.

Bien qu’à ce moment-là, l’acteur n’ait pas révélé plus de détails sur le personnage qu’il jouera, Sebastián, on savait qu’il pourrait se rendre en Colombie pour commencer les enregistrements.

