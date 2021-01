L’ancien officier des renseignements libyens al-Megrahi a été reconnu coupable en 2001 de l’attentat à la bombe contre le vol 103 de la Pan Am, qui a tué 270 personnes alors qu’ils volaient de Londres à New York le 21 décembre 1988.

Le meurtrier de masse a été reconnu coupable et emprisonné à perpétuité avec une peine minimale de 27 ans, mais il a été libéré de manière controversée en 2009 pour des motifs de compassion alors qu’il était en phase terminale avec un cancer.

Il est décédé en Libye en 2012 et sa famille a interjeté appel à titre posthume de la condamnation devant la Haute Cour d’Édimbourg à la fin de l’année dernière, affirmant qu’il devrait être disculpé des meurtres.

Mais les juges de la Cour d’appel ont rejeté aujourd’hui l’offre, décidant que la condamnation devait être maintenue.

Lord Carloway, Lord Justice General, a déclaré dans un jugement écrit que «l’affirmation selon laquelle le tribunal de première instance est parvenu à un verdict qu’aucun tribunal raisonnable n’aurait pu atteindre est rejetée».

Il a ajouté: «D’après la preuve au procès, un jury raisonnable, correctement dirigé, aurait eu le droit de rendre un verdict de culpabilité.

«L’argument selon lequel le ministère public n’a pas divulgué des éléments qui auraient créé une réelle perspective d’un verdict différent est rejeté.

«Les deux motifs d’appel ayant été rejetés, l’appel contre la condamnation est rejeté.»

La famille de Megrahi a déclaré qu’elle était «navrée» par cette décision et qu’elle prévoyait de faire appel de celle-ci devant la Cour suprême du Royaume-Uni.

L’appel est le troisième dans l’affaire al-Megrahi et a été déposé après que la Scottish Criminal Cases Review Commission (SCCRC) a conclu qu’il était possible qu’une erreur judiciaire se soit produite.

Les juges ont ensuite accordé à son fils, Ali al-Megrahi, la permission de procéder à l’appel en rapport avec l’argument «aucun jury raisonnable» n’aurait pu rendre le verdict rendu par le tribunal, et en raison de la non-divulgation de documents par le ministère public.

Dans un communiqué publié par leur avocat Aamer Anwar après la publication de la décision vendredi, la famille a déclaré: «Ali Al-Megrahi, le fils du seul homme reconnu coupable de l’attentat de Lockerbie, a déclaré que sa famille avait le cœur brisé par la décision du Tribunaux écossais, il a maintenu l’innocence de son père et est déterminé à tenir la promesse qu’il a faite d’effacer son nom et celui de la Libye.

«Tout ce que la famille Megrahi veut pour l’Écosse, c’est la paix et la justice, mais comme Ali l’a déclaré aujourd’hui, leur voyage n’est pas terminé, la Libye a suffisamment souffert, tout comme la famille pour le crime de Lockerbie, ils restent déterminés à lutter pour la justice.

Le procès initial de Megrahi a eu lieu devant un tribunal écossais spécial siégeant au Camp Zeist aux Pays-Bas.

Lors de l’audience d’appel en novembre, l’avocat adjoint Ronald Clancy QC, représentant la Couronne, a déclaré que les juges du tribunal de première instance étaient pleinement en droit de déduire que Megrahi était impliquée dans l’attentat de Lockerbie.

Il a déclaré que l’utilisation par Megrahi d’un faux passeport pour se rendre à Malte – d’où l’avion transportant la bombe est parti juste avant l’atrocité – combinée à d’autres preuves, s’est combinée pour former un schéma suggérant son implication.

Claire Mitchell QC, représentant la famille Megrahi, a déclaré que les preuves relatives à l’identification étaient de «mauvaise qualité» et que l’identification du quai, lorsque le commerçant Tony Gauci a déclaré que Megrahi ressemblait à l’homme qui avait acheté les vêtements trouvés plus tard dans une valise contenant la bombe, était « pratiquement sans valeur ».

M. Clancy a déclaré que cela ne tenait pas compte du «point important» selon lequel l’identification du quai était «simplement la dernière d’une série d’identifications de ressemblance cohérente remontant à février 1991».

Le premier appel de Megrahi contre sa condamnation a été rejeté par la Haute Cour en 2002 et renvoyé cinq ans plus tard après un examen par le SCCRC.

Il a abandonné ce deuxième appel en 2009, peu de temps avant sa sortie de prison pour des raisons humanitaires.

Pendant ce temps, le ministère américain de la Justice a inculpé un «troisième conspirateur» en relation avec l’attentat à la bombe le 32e anniversaire de l’atrocité le mois dernier.

Les États-Unis allèguent qu’Abu Agila Mohammad Masud Kheir Al-Marimi était l’auteur de la bombe et l’a accusé de crimes liés au terrorisme.

Le Lord Advocate écossais James Wolffe QC a déclaré que l’enquête sur l’atrocité se poursuivait et que des suspects restaient sous enquête active.

Il a déclaré: «Le bombardement de la Pan Am 103 est, à ce jour, l’attaque terroriste la plus meurtrière sur le sol britannique et le plus grand cas d’homicide que les procureurs écossais aient jamais rencontré en termes d’ampleur et de complexité.

«Les preuves rassemblées par les forces de l’ordre écossaises, américaines et internationales ont de nouveau été testées devant la Cour d’appel, et la condamnation d’Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi est maintenue.»