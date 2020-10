✖

Wolfgang Van Halen, le fils de feu Eddie Van Halen, a demandé aux fans d’arrêter de répandre une fausse rumeur selon laquelle il prévoyait de réunir le groupe Van Halen avec lui-même en remplacement de son père. Van Halen, 29 ans, a déclaré que les rumeurs ne sont pas seulement blessantes pour les fans, mais «font du mal à moi et à ma famille». Le père de Van Halen est décédé le 6 octobre à 65 ans, à la suite d’une longue bataille contre le cancer de la gorge. Eddie était le guitariste principal fondateur de Van Halen et a fondé le groupe de rock légendaire avec son frère Alex Van Halen en 1972.

Au cours du week-end, un fan a partagé un message vu sur une page Facebook affirmant qu’il y avait une “forte possibilité” que Van Halen retrouverait le chanteur Sammy Hagar, le bassiste Michael Anthony et le batteur Alex. Van Halen a démystifié la rumeur, la qualifiant de “mensonge essayant de capitaliser sur ces temps terribles”. Il a demandé aux fans de “s’arrêter avec ça”, ajoutant: “Quiconque colporte ce s– fait non seulement du mal aux fans, mais me fait du mal ainsi qu’à ma famille.”

Van Halen a annoncé la mort de son père plus tôt ce mois-ci et partage de fréquents hommages au travail du Rock and Roll Hall of Famer depuis. Dans sa déclaration, Van Halen a qualifié Eddie de «meilleur père que je puisse jamais demander», ajoutant que «chaque moment que je partageais avec lui sur scène et en dehors était un cadeau». En fin de compte, il a écrit: “Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. Je t’aime tellement, Pop.”

L’épouse d’Eddie et la belle-mère de Van Halen, Janie Liszewski, ont également partagé un message déchirant sur la mort d’Eddie. “Mon mari, mon amour, mon Peep, mon cœur et mon âme ont été brisés en un million de morceaux”, a écrit Liszewski, qui a épousé Eddie en 2009, sur Instagram. “Je n’ai jamais pensé qu’il était possible de pleurer autant de larmes ou de ressentir une tristesse aussi incroyable. Notre voyage ensemble n’a pas toujours été facile, mais à la fin, nous avons toujours une connexion et un amour qui le seront toujours. Dire au revoir est le plus difficile. chose que j’ai jamais eu à faire à la place je dis si longtemps, je vous reverrai bientôt dans un endroit sans douleur ni chagrin. S’il vous plaît veillez sur Kody et moi. Nous vous aimons et vous nous manquez tellement. Amour, votre PooPee . “

Van Halen est le fils de la première épouse d’Eddie et d’Eddie, l’actrice Valerie Bertinelli. Il a été présenté sur deux albums de Van Halen, A Different Kind of Truth de 2012 et l’album live de 2015 Tokyo Dome Live in Concert. Il a commencé à jouer de la basse avec le groupe de son père en 2006. Il a également joué avec le groupe Tremonti et a collaboré avec Clint Lowery sur un album plus tôt cette année.