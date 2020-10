Le légendaire guitariste Eddie Van Halen est décédé le mardi 6 octobre 2020, laissant derrière lui un fils – Wolfgang Van Halen. Wolfgang a été l’un des premiers à confirmer la nouvelle du décès de son père, avec un hommage sincère sur les réseaux sociaux. Désormais, de nombreux fans recherchent plus d’informations sur le jeune bassiste qui perpétuera l’héritage d’Eddie Van Halen.

Wolfgang Van Halen est né le 16 mars 1991 – le fils unique d’Eddie Van Halen et de sa première épouse, l’actrice Valerie Bertinelli. Wolfgang a été nommé pour le compositeur de musique classique Wolfgang Amadeus Mozart, et il s’est lancé dans l’industrie de la musique tout comme son père. Il est l’actuel bassiste de Van Halen et a également joué de la basse pour le groupe de heavy metal Tremonti. Wolfgang a également joué sur l’album solo 2019 du guitariste de Sevendust Clint Lowery, God Bless the Renegades.

L’impact de Wolfgang sur l’industrie de la musique pouvait cependant se faire sentir bien avant qu’il n’acquière lui-même un instrument. Son père lui a dédié l’instrumental “316”, le titrant pour son anniversaire. Il a également créé une ligne de guitares avec Peavey dans les années 1990 et au début des années 2000 appelée “Wolfgang Series”. Wolfgang lui-même a déclaré au Guitar World Magazine en 2012 qu’il ne comprenait pas vraiment que son père était célèbre jusqu’à ce qu’il “commence à prendre des CD et voit celui de son père. [Eddie’s] image sur eux. “

Il a cependant compris son amour de la musique depuis le début. Wolfgang a déclaré qu’il avait vu son père, son oncle Alex et le reste du groupe répéter dès son plus jeune âge. Il s’est finalement tourné vers la batterie comme son premier instrument, à partir de l’âge de 9 ans. Wolfgang aurait accepté quelques leçons de son oncle Alex pour commencer, puis a continué sur un morceau autodidacte.

Aujourd’hui, Wolfgang joue également de la guitare et de la basse, et serait également à l’aise sur le clavier. Il rejoint officiellement Van Halen en 2006, à l’âge de 15 ans. Il voyage avec le groupe en tournée, se produit dans d’immenses stades puis enregistre son premier album avec eux en 2010. Wolfgang est même apparu dans le jeu vidéo Guitar Hero, aux côtés de son père. et oncle.

Wolfgang n’a pas essayé d’étouffer son chagrin lorsqu’il a annoncé que son père était décédé mardi. Il a écrit: “Je ne peux pas croire que je dois écrire ceci, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu ce matin sa longue et ardue bataille contre le cancer. Il était le meilleur père que je puisse jamais demander. Le moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. Je t’aime tellement, Pop.

Eddie Van Halen laisse dans le deuil Wolfgang, Alex et son épouse, Janie Liszewski. Il avait 65 ans.