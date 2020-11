Le folklore arrive à Disney + Les fans de Taylor Swift réagissent! | AP

La belle chanteuse Taylor Swift a annoncé l’arrivée de son film “Folklore: The Long Pond Studio”, qui est un concert intimiste sur la plateforme Disney + et a finalement atteint le streaming faisant grande sensation parmi ses followers.

Cela fait une semaine depuis l’arrivée du service de streaming Disney + en Amérique latine et les utilisateurs profitent déjà de son incroyable catalogue de séries et de films, cependant, il y a plus de nouvelles qu’ils n’avaient pas imaginées jusqu’à présent.

A l’occasion du lancement de son album “Folklore“, qui a été un énorme succès depuis sa création fin juillet dernier, la chanteuse Taylor Swift a annoncé un nouvel événement qu’aucun fan ne peut manquer.

Il s’agit de la première mondiale de son film “Folklore: The Long Pond Studios Sessions”, un concert intime de la pop star, qui a été enregistré en septembre dernier, où nous verrons l’interprétation des 17 chansons de l’album dans le Long Pond Studio, situé à New York.

La chanteuse de 30 ans a rendu l’annonce publique sur ses réseaux sociaux de manière surprenante pour ses followers, qui ont rapidement ils ont réagi favorablement.

Dans le film, Taylor a mentionné qu’il avait eu la part d’August “Rencontrez-moi derrière le centre commercial” il y a des années sur son téléphone portable et qu’il voulait l’inclure dans une chanson, donc tout venait de cette note. Je ne peux pas arrêter de penser à toutes les notes que vous devriez avoir sur votre téléphone portable # folkloreOnDisneyPlus pic.twitter.com/0vYbv39x2w – Noël (@heavenlytswift) 25 novembre 2020

Eh bien, c’est le 24/11 et le 27/11 est 13, donc j’ai une annonce. Vous n’avez jamais vu ce film auparavant », étaient ses mots sur Twitter.

Le film est réalisé par Rapide et interprète toutes les chansons “Folklore” dans l’ordre, ainsi que révéler les histoires et les secrets derrière les 17 chansons, selon le communiqué de presse.

Et c’est ainsi qu’aujourd’hui il atteint la plateforme et la chanteuse a partagé avec ses followers sur ses réseaux sociaux l’arrivée de ce film incroyable que personne n’imaginait et comme prévu sa première est rapidement devenue une tendance.

Il est à noter que ce huitième album studio est venu par surprise en juillet dernier après avoir été enregistré secrètement et avec peu de ressources pendant la contingence sanitaire, donc comparé à la production colorée de ses précédentes sorties, il reflète un style sobre et un attitude contemplative.

Cela a conduit à parler de “Folklore“comme un changement de style, pas exactement celui qui lui donne son titre, mais plutôt une sorte de pop alternative par rapport à d’autres artistes comme Regina Spektor.

Malgré cela, l’album a réussi à être un succès incroyable et a atteint le n ° 1 des ventes aux États-Unis après avoir expédié plus de 2 millions d’exemplaires et généré 500 millions de vues au cours de sa seule première semaine.

Les réactions ont été nombreuses, car depuis l’arrivée de la notification de sa première, les fans de la belle chanteuse n’ont pas attendu et ont rapidement couru pour le voir et l’ont même répété.

Taylor a confirmé que son petit ami, Joe alwyn avait participé à la création de l’album #folkloreOnDisneyPlus “,” cette partie est si blessante, car nous savons tous à qui elle est dirigée et elle ne s’attendait pas à ce couteau dans le dos que sco * ter lui a donné “, étaient quelques-unes des réactions.

Et est-ce que Taylor Elle a toujours été ouverte lorsqu’elle parle de ses relations, même si à certaines occasions, elle omet les noms, cependant, à travers ses chansons, elle fait savoir à ses abonnés ce qu’elle ressent et comment son amour et sa vie personnelle se déroulent, comme elle le fait chacun. une de leurs paroles très personnelles, ce qu’ils aiment bien sûr.

Aussi, Taylor Swift dans ce nouveau film documentaire a révélé la véritable identité de l’auteur-compositeur William Bowery à qui on attribue la composition de deux chansons “Folklore” (“Betty” et “Exite”), il est en fait le petit ami de Swift, Joe Alwyn.

