Avant même sa première, la performance de Chadwick Boseman dans Ma Rainey’s Black Bottom de George C. Wolfe, était considéré comme l’un des meilleurs de l’année et peut-être de la décennie. Au début, la déclaration a été considérée comme exagérée et a été attribuée à la mort imprévue de l’acteur, survenue après avoir souffert d’un cancer agressif pendant près de cinq ans. Mais en réalité, Boseman livre non seulement la meilleure performance de sa carrière, mais celle dont on se souviendra pour incarner une sorte de vitalité, d’intelligence et de brillante notion de sensibilité qui rappelle sa tessiture en tant qu’artiste en pleine croissance.

Cela se produit malgré le fait que Black Bottom de Ma Rainey est une collection de performances puissantes. Le film – adaptation de la pièce du même nom d’August Wilson en 1982 – a un intérêt particulier à réfléchir sur le pouvoir essentiel de la. Et il le fait à partir de la construction d’une atmosphère dans laquelle la musique, un besoin impérieux d’expression et, sans aucun doute, la qualité de ses personnages à aspirer à la beauté par la musique, c’est tout. C’est peut-être pour cette raison que le film commence par une vue d’ensemble de ce qui va se passer.

Atteindre la beauté grâce à la musique

Wolfe prend la décision intelligente de transformez votre caméra en un autre observateur, mais aussi en celui qui est à la recherche d’un sens à ce qui se passe sous une tente éclairée pour le spectacle. Dès ses premières séquences, le film est à la recherche de quelque chose de plus profond que le simple fait de montrer l’histoire d’un groupe de musiciens rebelles. Vous voulez vous plonger dans ce qui encourage la rébellion, la possibilité puissante et intuitive de soutenir une sorte de révolution discrète qui est tout chez Ma Rainey Black Bottom.

Le rôle de Chadwick Boseman est impétueux et plein de talent brillant qui devient le centre du film.

Le réalisateur aurait pu se contenter de détailler l’ambiance festive et audacieuse à laquelle on pouvait s’attendre alors que les scènes s’articulaient pour révéler quelque chose de plus élaboré à la fin. Mais créez plutôt une circonstance: le groupe est sur le point de montrer sa puissance féroce, votre talent qui transcende où vous êtes. La substance même du talent de ses musiciens. Mais aussi de valoriser son petit pouvoir: celui de changer les petites histoires par le talent.

Bien sûr, Viola Davis comme Rainey est le centre et le cœur d’un film destiné à bouger et qu’il y parvient sans recourir, pas une seule fois, aux tactiques habituelles pour montrer la ségrégation par opposition à la volonté de créer. En réalité, Wolfe contemple l’audace des années 1920 et enveloppe le personnage de Ma Rainey d’une aura puissante, lumineuse et sauvage, qui rappelle clairement Billie Holiday, mais sans son caractère tragique.

Davis apporte assez de vitalité et d’éclat à son rôle pour montrer que malgré tout autour de lui – et bientôt, le réalisateur montrera la dure réalité à laquelle il doit faire face -, est l’incarnation du talent comme panacée de la douleur le thème central du film. Davis prend la ferveur frénétique des années 1920, l’exubérance de la musique comme une qualité d’indépendance pure et la beauté rayonnante d’une Ma Rainey dont la voix fait d’elle un symbole, pour créer plusieurs des scènes les plus excitantes de l’année.

Leeve est un personnage impétueux et plein de vie

Il y a un sentiment écrasant que la victoire repose sur la capacité de la chanteuse à monter sur scène, à ouvrir les bras et à embrasser le public à distance, à être le centre de tous les yeux. Et le dynamisme du Black Bottom de Ma Rainey réside juste là. Il n’y a pas une seule séquence qui ne soit chargée d’une capacité électrique à trembler de la tête aux pieds. le temps et la notion de l’individu, voire de la violence qui hante la discrimination qu’il détient. La musique est tellement plus grande que tout cela et Wolfe la met en valeur à chaque occasion possible.

Bien sûr, le réalisateur montre également l’obscurité entre une telle luminosité. Les chanteurs noirs sont la nouveauté dans une décennie de panne, et le scénario entre dans les détails au niveau de ce pouvoir éphémère. Mais en marge se trouvent aussi les lois de la ségrégation, des excès et des préjugés. C’est une combinaison complexe de records que Wolfe réalise avec le plus grand soin et, surtout, à la condition de prendre la violence suggérée et non codée à travers de petites séquences rapides. Le groupe chante et au-delà, des cris et de la violence se font entendre, pouvant percevoir la confrontation entre réalité et fantaisie sur scène. Dans Black Bottom de Ma Rainey, il y a une dualité cohérente et bien construite de ce qu’est le monde par opposition à l’illusion de l’artificiel, et il est construit à travers le talent, un thème qui pour Wolfe semble être d’une importance considérable.

Sans aucun doute, le cœur du film est la capacité de son réalisateur à équilibrer l’obscurité extérieure avec l’éclat que le groupe a du mal à maintenir. Il y a aussi une exposition de performances merveilleuses et de personnages mémorables. Du Cutler froid et calme (Colman Domingo), le tromboniste obsédé par chaque détail des performances, le pianiste serein Toledo (Glynn Turman) et le bassiste Slow Drag (Michael Potts). Le groupe a assez de chimie les uns avec les autres pour que la façon dont ils comprennent la musique soit crédible comme un moyen de trouver le pouvoir et, surtout, la pertinence à une époque qui pourrait nier les deux à des hommes comme eux. Cependant, parmi tous se démarque Levee (Chadwick Boseman) impétueux et plein d’un talent brillant qui est le centre du film, un point vital de l’intrigue et le support du dilemme proposé par un scénario adapté à l’acteur et Viola Davis.

Fond noir de Ma Rainey (2020): (De gauche à droite) Chadwick Boseman (“Levee”), Dusan Brown (“Sylvester”), Colman Domingo (“Cutler”), Michael Potts (“Slow Drag”), Viola Davis (” Ma Rainey “), Glynn Turman (” Toldeo “)

Cr. David Lee / Netflix

Parce que Levee affrontera Ma Rainey pour quelque chose qui s’apparente à un triomphe dans une session d’enregistrement tendue. Un producteur a promis d’écouter d’abord ses accords et ses audacieuses expériences de trompette, tandis que May Rainey chantera selon ce qu’elle veut et ce que l’instinct dicte. Cette confrontation entre l’ancien et le nouveau, le puissant et le véniel, est l’épine dorsale d’un film où l’ambition est à la mesure des aspirations privées. Levee sait que seule la célébrité le protégera – ou pourrait – de toutes les pressions et répressions qui l’attendent en dehors du studio, alors que May Rainey sait que son Univers est celui des musiciens qui l’entourent et la manière dont ils créent tous un espace sûr pour exploiter un type de succès. impensable il y a des décennies.

Un débat sur le pouvoir et le talent

Wolfe transforme le travail de Wilson en un débat sur le pouvoir, la prééminence du talent et la poursuite d’objectifs personnels, mais c’est aussi une conversation sur le racisme, la vie des Afro-Américains au XXe siècle et quelque chose de plus mystérieux lié à la besoin d’échapper à un passé marqué par la tragédie. La façon dont le réalisateur transforme une séance d’enregistrement en un différend de volontés, et surtout une brillante conversation sur le bien et le mal d’une cultureplein de gris est efficace et puissant, car vous vous déplacez vers le motif central de l’intrigue.

Le fond noir de Ma Rainey est un dilemme mais aussi une excellente question. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons à la recherche du succès?

Le changement qui transforme chaque idée, qui soutient toutes les versions du talent et en fait une nécessité de créer, est à la base de la performance de Boseman qui laisse derrière lui ses tics et sa rigidité habituels pour une performance prodigieuse qui éblouit par sa vitalité. Votre levéeest un jeune homme qui veut s’éloigner de la peur, qui se dirige vers le contemporain et qui laisse derrière lui tout le passé traumatisant. Ou essayez. Il le fait avec une ferveur qui désarme, qui touche, qui s’élève au-dessus de toutes les conventions, qui est choquée et qui, à la fin, donne au film sa subtile nuance de puissance et de beauté.

En fin de compte, le Black Bottom de Ma Rainey est un dilemme mais aussi une excellente question. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons à la recherche du succès? Où nous conduisent les dilemmes moraux et intellectuels? Qu’est-ce que le succès quand le monde semble trop petit pour l’ambition personnelle? Les dernières séquences du film sont un hommage inévitable et peut-être très perceptible pour Boseman, la caméra le suit, exalte sa silhouette, crée une conception de sa vitalité qui est émouvante. Malgré cela, Black Bottom de Ma Rainey a le pouvoir d’être un message unique: la nécessité de redécouvrir la raison de continuer dans une période dangereuse. Un hommage silencieux peut-être, non seulement à Boseman, mais à tous les survivants de ce 2020 atypique.

