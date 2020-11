Michael Hutto, cofondateur de la marque de vêtements Salt Life, a été accusé d’homicide involontaire coupable dans la mort de sa petite amie de 18 ans, Lora Grace Duncan. Hutto, 54 ans, aurait déclaré aux détectives que la fusillade était un accident. Hutto a été arrêté pour homicide involontaire coupable le 30 octobre et a été condamné dimanche à la prison du comté de Palm Beach, en Floride.

Hutto aurait abattu Duncan au Hilton Singer Island Resort à Riviera Beach, en Floride. Selon l’affidavit de cause probable obtenu par WPTV, le père de Duncan a demandé à la police de faire une vérification de l’aide sociale le 29 octobre après qu’il n’avait pas eu de nouvelles de sa fille au cours des derniers jours. Il a utilisé l’emplacement de son téléphone portable pour découvrir qu’elle séjournait à l’hôtel. Lorsque la police l’a retrouvée, elle était morte d’une blessure par balle au ventre. La chambre a été louée au nom de Hutto et il aurait laissé son portefeuille et sa carte d’identité dans la pièce, a indiqué la police.

La veille de la découverte du corps de Duncan par la police, Hutto se trouvait dans un hôpital de Jacksonville. Les députés du comté de St. Johns ont découvert sa voiture stationnée illégalement dans une station-service de St. Augustine. Il a été retrouvé “en train de trembler, de faire des commentaires délirants et de pleurer alors que ses yeux roulaient dans l’arrière de sa tête”, a déclaré la police. Les détectives ont interrogé Hutto à propos de Duncan à l’hôpital, où il leur aurait dit qu’il “blessait ma Gracie” et pleurait, selon l’affidavit.

Dans une autre interview avec des détectives, Hutto a déclaré que lui et Duncan se rendaient dans les Keys de Floride et se sont arrêtés au Hilton en chemin. Dans la salle, les deux «jouaient» comme s’ils «tiraient avec leur doigt et une arme à feu», indique l’affidavit. Hutto a tiré sur Duncan alors qu’elle était assise sur le comptoir de la salle de bain, a-t-il dit aux détectives. Ensuite, il a mis le pistolet dans son sac à dos et a conduit jusqu’à ce qu’il soit à court d’essence. Le rassemblement de Duncan a déclaré à la police que Hutto était en couple avec sa fille. Il a également accusé Hutto de consommer de la drogue pour la calmer.

Hutto était au tribunal lundi matin, le juge fixant sa caution à 255 000 $. On lui a également ordonné de ne pas avoir d’armes ni d’entrer en contact avec la famille de Duncan. Selon Salt Life, Hutto et les autres cofondateurs de la marque ont vendu l’entreprise à de nouveaux propriétaires en 2013 et ne sont plus impliqués dans l’entreprise. “Malheureusement, nous avons appris que l’un des cofondateurs de Salt Life a été accusé d’un crime”, a déclaré la société dans un communiqué sur Twitter. “Salt Life envoie ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis du défunt.”