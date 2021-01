W

Le fondateur d’ikiLeaks, Julian Assange, découvrira lundi s’il peut être extradé du Royaume-Uni vers les États-Unis pour faire face à des accusations d’espionnage pour la publication de documents militaires secrets américains.

La juge de district Vanessa Baraitser doit rendre sa décision à Old Bailey à 10 heures. Si elle accepte la demande, le ministre de l’Intérieur Priti Patel prendrait la décision finale.

On s’attend à ce que le camp perdant fasse appel, ce qui pourrait entraîner des années de plus de querelles juridiques.

Cependant, il est possible que des forces extérieures entrent en jeu, ce qui pourrait mettre fin instantanément à la saga d’une décennie.

Stella Moris, la partenaire d’Assange et la mère de ses deux fils, a fait appel au président Donald Trump via Twitter pour qu’il accorde une grâce à Assange avant qu’il ne quitte ses fonctions le 20 janvier.

Même si M. Trump ne le fait pas, il y a des spéculations selon lesquelles son successeur Joe Biden pourrait adopter une approche plus clémente.

Les procureurs américains ont inculpé Assange, 49 ans, pour 17 accusations d’espionnage et une pour utilisation abusive d’ordinateurs passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de 175 ans.

Les avocats agissant au nom de Washington ont déclaré dans leurs plaidoiries après une audience d’extradition de quatre semaines l’année dernière que l’équipe de défense d’Assange avait soulevé des questions qui n’étaient ni pertinentes ni recevables.

«En permanence, la défense demande à cette cour de conclure ou d’agir sur la base de la déclaration selon laquelle les États-Unis d’Amérique sont coupables de torture, de crimes de guerre, de meurtre, de violations du droit diplomatique et international et que les États-Unis d’Amérique sont État sans loi », ont-ils dit.

«Ces observations ne sont pas seulement non justiciables dans ces procédures, mais elles n’auraient jamais dû être présentées.»

La défense d’Assange soutient qu’il a droit aux protections du premier amendement pour la publication de documents divulgués qui exposent les actes répréhensibles de l’armée américaine en Irak et en Afghanistan et que la demande d’extradition était politiquement motivée.

en relation

Dans leurs plaidoiries écrites, la partie d’Assange a accusé les États-Unis d’une poursuite «extraordinaire, sans précédent et politisée» qui constitue «un déni flagrant de son droit à la liberté d’expression et constitue une menace fondamentale pour la liberté de la presse dans le monde».

Sa défense a également déclaré qu’Assange souffrait de problèmes de santé mentale de grande envergure, y compris des tendances suicidaires, qui pourraient être exacerbés s’il était placé dans des conditions de détention difficiles aux États-Unis.

Ils ont déclaré que sa santé mentale s’était détériorée alors qu’il prenait asile à l’ambassade de l’Équateur à Londres et qu’il avait été diagnostiqué avec un trouble du spectre autistique.

Assange a renoncé à sa caution en 2012 lorsqu’il a demandé l’asile à l’ambassade, où il est resté sept ans avant d’être expulsé et arrêté. Il est détenu à la prison de Belmarsh à Londres depuis avril 2019.

Son équipe juridique a fait valoir qu’Assange, s’il était extradé, serait probablement placé à l’isolement, ce qui le ferait courir un risque accru de suicide.

Ils ont dit que s’il était condamné par la suite, il serait probablement envoyé à la célèbre prison ADX Supermax dans le Colorado, qui est également habitée par Unabomber Ted Kaczynski et le baron de la drogue mexicain Joaquin “El Chapo” Guzman.

Les avocats du gouvernement américain ont fait valoir que l’état mental d’Assange «n’est manifestement pas assez grave pour empêcher l’extradition».

Assange a attiré le soutien de personnalités de premier plan, notamment l’artiste dissidente chinoise Ai Weiwei et l’actrice Pamela Anderson.

Daniel Ellsberg, le célèbre lanceur d’alerte, s’est également prononcé en faveur, affirmant à l’audience qu’ils avaient «des opinions politiques très comparables».

L’homme de 89 ans, largement reconnu pour avoir contribué à mettre fin à la guerre du Vietnam en divulguant les Pentagon Papers en 1971, a déclaré que le public américain avait «besoin de toute urgence de savoir ce qui se faisait régulièrement en leur nom, et là il n’y avait pas d’autre moyen pour eux de l’apprendre que par une divulgation non autorisée. »

Il y a des échos clairs entre Assange et Ellsberg, qui ont divulgué plus de 7 000 pages de documents classifiés à la presse, y compris le New York Times et le Washington Post. Ellsberg a par la suite été jugé pour 12 chefs d’accusation en relation avec des violations de la loi sur l’espionnage, passibles de 115 ans de prison. Les accusations ont été rejetées en 1973 en raison de la faute du gouvernement à son encontre.

Assange et son équipe juridique espèrent que les développements aux États-Unis mettent fin à son calvaire si le juge accepte la demande d’extradition.