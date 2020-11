T

Le patron de The Hut Group, la plus grande introduction en bourse de Grande-Bretagne en cinq ans, a appelé aujourd’hui à des réformes majeures des règles de la Bourse de Londres pour encourager davantage d’entreprises technologiques à inscrire leurs actions ici.

Le géant de la vente au détail numérique de 6 milliards de livres de Matthew Moulding, THG, a été empêché de rejoindre l’indice FTSE 100 lors de son introduction en septembre parce qu’il voulait une «action en or» dans l’entreprise qui lui donne le pouvoir de rejeter une prise de contrôle hostile pendant trois ans.

Bien qu’il ait décidé de flotter ici de toute façon parce qu’il voulait que la société reste britannique, il a averti que les règles actuelles de la Bourse de Londres en décourageraient d’autres qui choisiraient de flotter aux États-Unis ou en Asie.

Là-bas, le THG aurait été autorisé dans les principaux indices, ce qui signifie qu’il attirerait plus d’investissements de la part des fonds de suivi et probablement une valeur plus élevée.

Moulding parlait quelques jours après que le chancelier Rishi Sunak a annoncé une révision des règles de cotation strictes de la Bourse.

Aux États-Unis, les entreprises sont autorisées dans les indices premium si elles ont des actions à double classe, où les patrons ont un contrôle complet sur tous les aspects de l’entreprise, pas seulement, comme dans le cas de Moulding, le pouvoir de refuser les rachats.

Alors qu’il applaudissait l’appel de Sunak pour plus d’annonces à Londres, Molding a déclaré: «Je ne suis pas d’accord avec les règles. Je comprends que nous essayons de protéger l’intégrité du FTSE 100 mais je ne comprends pas pourquoi la seule raison pour laquelle je ne suis pas autorisé à entrer est parce que j’ai une part en or.

“Cela ne me donne qu’un seul droit, à savoir que moi, en tant que fondateur, je peux bloquer une prise de contrôle hostile.”

En plus de demander que les actions en or soient autorisées, il a appelé à une révision de l’autorisation des listes d’actions à deux classes dans le FTSE-100 – une idée controversée parmi les gestionnaires de fonds britanniques qui craignent de n’avoir aucun contrôle sur les entreprises dans lesquelles ils investissent.

«Il est peut-être encore trop tôt pour le marché britannique, mais je m’en réjouirais s’ils y réfléchissaient. On pourrait dire qu’une entreprise comme celle-là inscrite à la LSE ne devrait pas entrer dans le FTSE pendant la première année tant qu’elle n’a pas fait ses preuves en matière de gouvernance.

Il a ajouté: «Je peux voir qu’il y a des points de vue litigieux à ce sujet, et je peux voir au moment où vous le permettez, cela sera poussé à la limite.

“Mais il peut y avoir un cadre qui fonctionne pour tout le monde si vous consultez les investisseurs et dites:” Vous faites ça en Amérique les gars, allez, qu’est-ce qui ferait fonctionner le Royaume-Uni de la même manière? “

À l’inverse, a-t-il déclaré, il pourrait y avoir une règle pour expulser les entreprises du FTSE si elles se comportent mal, qu’elles cochent ou non les cases strictes de gouvernance d’entreprise.

«La plupart des entreprises du FTSE au cours de la dernière décennie ont connu des problèmes majeurs, sans doute des échecs. Vous devriez peut-être revoir vos performances une fois que vous avez indiqué si vous êtes entré ou non. »

Moulding a souligné que les investisseurs n’ont pas à acheter les actions s’ils n’aiment pas la structure de l’entreprise.

Cependant, les gestionnaires de fonds sont de plus en plus mondiaux, investissant dans des milliers d’entreprises par le biais de fonds de suivi qui reflètent les indices premium.

Ils soutiennent qu’ils ne peuvent donc pas prendre des décisions individuelles sur l’opportunité d’investir ou non dans chaque entreprise et ont besoin de la sécurité de savoir qu’une entreprise respecte certaines normes.

Ils se sont plaints bruyamment des actions à double classe, qui deviennent la norme parmi les entreprises technologiques dirigées par de puissants fondateurs.

Soulignant à nouveau que sa part en or n’était pas la même chose qu’une action à double classe, il a déclaré qu’aucun des investisseurs de son flottant ne s’était plaint lors des réunions d’investissement. «Nous avons été sursouscrits 15 fois et je n’ai reçu aucun commentaire défavorable. Ils comprennent totalement.

Il a cependant été largement critiqué dans les médias au milieu des préoccupations de certains gestionnaires de fonds concernant les «signaux d’alarme».

Un banquier impliqué dans les introductions en bourse dans le domaine de la technologie a déclaré: «La négativité dans le monde des affaires à propos de l’action en or était incroyable. Je crains que cela ne dissuade les autres fondateurs de Londres. Ils regarderont cela et diront: ‘blimey, je n’ai pas besoin de cette agressivité’, puis vont faire la liste aux États-Unis à la place. ‘”

Moulding a admis qu’il était en partie responsable de la couverture négative. «Maintenant, je n’ai pas fait le meilleur travail pour expliquer au monde ce que représente ma part d’or. Cela ressemble juste à un billet Willy Wonka, ce qui signifie que vous pouvez tout avoir.

«Pour la plupart des gens, s’ils entraient dans les détails, ce serait plutôt une déception pour eux.»

Plus de cheerleading des ministres

Moulding a déclaré qu’il était ravi du soutien de Sunak aux entreprises de technologie dans la déclaration de lundi, mais a déclaré que plus devait être fait: «Les questions les plus courantes que me pose le gouvernement sont: pourquoi ne pouvons-nous pas trier cela et créer nos propres Googles, nos propres PayPals? , nos propres Amazons?

«Il y a de nombreuses raisons, mais cela n’aiderait pas à moitié si la rhétorique était constamment: allez les gars, nous avons fait la révolution industrielle, où la Grande-Bretagne était à l’avant-garde, nous avons fait la révolution des services, où Londres était en tête. Nous sommes maintenant dans la révolution numérique et aux États-Unis et en Asie et en train de dominer.

«Bien que nous soyons excellents pour générer de nouvelles idées et de nouvelles entreprises, elles sont étouffées trop tôt ou elles partent à l’étranger.»

Il a encouragé les ministres à établir un dialogue avec les fondateurs d’entreprises technologiques prometteuses où, comme lui, le fondateur contrôle l’entreprise.

Les fondateurs ne sont pas là pour l’argent

Dans de nombreuses entreprises technologiques d’envergure, a-t-il expliqué, les actions sont principalement détenues par des sociétés de capital-investissement qui doivent prendre en compte leurs propres investisseurs et sont donc obligées de chercher une cotation dans le pays où les pools de capitaux sont plus importants et les valorisations seront les plus élevées – les États-Unis. ou en Asie.

«Mais si vous êtes un fondateur, il y a de fortes chances que vous ne cherchiez pas une introduction en bourse pour une évaluation à court terme, vous le faites pour d’autres raisons. Vous essayez de construire quelque chose de grand. “

Il a déclaré que le gouvernement avait déjà contacté les fondateurs: «Ils sont activement, sous la surface, en disant: ‘Allez les gars, faisons cela, du moins dans une perspective covid. Ce serait une bonne chose que le pays fasse ce qu’il faut et que vos entreprises soient cotées. »

Une vague d’introductions en bourse dans le pipeline

Même sans les réformes réclamées par Molding, il a déclaré qu’il y aurait une vague d’introductions en bourse dans le secteur de la technologie dans les mois à venir.

«De nombreuses entreprises cherchent à se lister et elles décident actuellement entre les États-Unis et le Royaume-Uni.»

Les banquiers espèrent que le flottement réussi de THG – les actions ont flotté à 500p et sont aujourd’hui à 621p – en encouragera d’autres, même sans réforme à la Bourse de Londres.

Les banquiers s’attendent à ce qu’une multitude d’entreprises technologiques britanniques soient inscrites à Londres dans les mois à venir, notamment Deliveroo, Trustpilot, Darktrace et Moonpig.

Aucun n’est susceptible d’être assez grand pour l’inclusion du FTSE-100.

Bien que Moulding ait déclaré qu’il se sentait fortement soutenu par la LSE pour flotter ici, il a admis que son insistance à conserver sa part d’or lui avait donné une valorisation plus basse et probablement moins d’accès au capital, car de nombreux fonds suivent aveuglément les grands indices comme le FTSE-100.

«J’ai échangé la liquidité, la valorisation supplémentaire et le reste contre la capacité de bloquer une prise de contrôle.»