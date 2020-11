Samedi matin, les fans de football se sont réveillés avec un programme de matchs empilés. Les Big Ten, la SEC et l’ACC étaient tous en action, mais une autre conférence Power Five les a rejoints sur le calendrier. Les équipes du Pac-12 étaient en action pour la première fois en 2020 – bien que deux équipes n’étaient pas prêtes à jouer. Cal contre Washington a fait face à un retard dû au COVID-19. Les autres équipes, cependant, devaient lancer leurs saisons raccourcies respectives.

Lorsque les fans de football ont vu la nouvelle, ils ont immédiatement exprimé leur enthousiasme. Le Pac-12 a le surnom de «Conférence des champions», et de nombreux téléspectateurs ont exprimé l’opinion que quelque chose semblait tout simplement bizarre lorsque les équipes n’étaient pas en action. Ils voulaient voir l’État de l’Oregon, l’État de Washington, l’Utah, l’USC et les autres équipes revenir sur le terrain.

Et le football Pac-12 est de retour. Cette journée est parfaite – Drew Barton (@ DrewBarton19) 7 novembre 2020

Le football Pac-12 est de retour aujourd’hui .. Ce qui signifie que je m’endors sur les 930 matchs – DownTown Funkystuff Malone (@Leeziebabie) 7 novembre 2020

Le football Pac-12 est revenu samedi, apportant un certain nombre de traditions. Certains fans ont enfilé les chaussettes et les maillots de leur équipe afin d’envoyer de bonnes vibrations à leurs joueurs préférés. D’autres ont fait des plans pour entrer et sortir de l’action tout en restant assis sur le canapé pendant environ 12 heures consécutives. Ces fans savaient qu’ils rateraient de grandes pièces, mais ils s’endormiraient toujours heureux.

prevnext

Le football Pac-12 est également de retour. Tout arrive Milhouse! https://t.co/CjlhvWDhsM – John Dunagan (@johndunagan) 7 novembre 2020

Biden a gagné et le football Pac-12 est de retour. Quelle journée. – Mak (@makkkymak) 7 novembre 2020

Samedi a été grand pour de nombreux fans de football et de politique. Plusieurs ont exprimé leur enthousiasme à propos du retour du PAC-12 et ont ensuite immédiatement proclamé que la matinée était “parfaite” après avoir vu que le candidat démocrate Joe Biden devait remporter l’élection présidentielle de 2020. Les bulletins de vote sont toujours en cours de dépouillement, mais il aurait franchi le seuil des 270 collèges électoraux. Ces fans en particulier ont dit que rien ne gâcherait leur samedi.

prevnext

🌊 Biden gagne!

🏈 Le football Pac-12 est de retour.

👱🏼‍♀️👩🏻 Mes filles viennent de l’extérieur de la ville. 🙏🏻 La vie est si belle en ce moment. – Jeremy Conant 🦆🌹🌊🎵🐈 (@jeremy_conant) 7 novembre 2020

@JoeBiden est président élu depuis 20 minutes et nous avons déjà le football PAC-12 de retour. – Chris Abernathy ™ ️ (@bobjoefive) 7 novembre 2020

Y avait-il une «cause et effet» en jeu samedi matin? Certains fans ont exprimé cette opinion après avoir allumé leurs téléviseurs. Ils ont déclaré que Biden aurait remporté l’élection présidentielle de 2020 a eu un impact immédiat sur le monde du football, entraînant le retour du Pac-12.

prevnext

Et le PAC-12. . . réf. . . sont de retour! – Shawn Mangano (@manganolaw) 7 novembre 2020

Les arbitres du Pac-12 reçoivent une saison de drapeaux dans ce jeu au cas où il n’y aurait plus de football la semaine prochaine. – Max Meyer (@TheMaxMeyer) 7 novembre 2020

Les arbitres du Pac-12 ont une certaine réputation pour les appels ratés et d’innombrables erreurs. Selon de nombreux fans, cette tendance s’est poursuivie samedi avec le retour de la conférence et quelques appels confus lors du match USC-Arizona State. Les fans ont exprimé l’opinion que le temps supplémentaire n’a pas aidé les arbitres à améliorer leur vue ou leur jugement, ce qui a entraîné des réactions de colère à chaque drapeau de pénalité ou à chaque révision instantanée.

prevnext

Jeu de midi pour le pac 12 !? Dang. 9 heures pour eux. Mais il est si bon de les revoir. – Travis Richardson (@TravRichard) 7 novembre 2020

ASU vs USC pour commencer la saison PAC 12? Jayden Daniels vs Kedon Slovis à la télévision nationale à 9 heures? PAC 12 EST DE RETOUR. – Bobby Murphy (@ bobbymurphy2000) 7 novembre 2020

Étant donné que de nombreuses équipes du Pac-12 sont sur la côte ouest ou à proximité, on s’attend à ce que les matchs se déroulent plus tard dans l’après-midi et dans la nuit. Le premier match n’a pas suivi cette tendance étant donné que l’USC contre Arizona State a commencé à 9 heures du matin. Le coup d’envoi était précoce pour beaucoup de gens, mais ils ont exprimé l’opinion qu’ils s’en fichaient. Ils ont dit qu’ils étaient simplement heureux de voir la conférence reprendre ses activités.

prevnext

Dieu merci, c’est fini pour que nous puissions tous redevenir amis. PAC 12 après la tombée de la nuit commence aujourd’hui – Rob Milota (@TheeRobMilota) 7 novembre 2020

PAC 12 Football est de retour et annonce que Biden est président lmao. – Alex. 👋 (@ Dubs408) 7 novembre 2020

La semaine dernière a été stressante pour de nombreuses personnes en raison de l’incertitude entourant l’élection présidentielle. Beaucoup sont restés bien au-delà de l’heure du coucher en attendant des mises à jour sur Biden vs Trump. Une fois que la nouvelle a fait surface sur Twitter que Biden était censé gagner, ses partisans ont réagi avec bonheur. Ceux qui applaudissent à la fois le candidat démocrate et les équipes du Pac-12 avaient des raisons supplémentaires d’exprimer leur enthousiasme.

prevnext

Cet USC-ASU ressemble à une mêlée, mais je m’en fiche. Le football Pac-12 est de retour. – Mike Regalado (@MikeRegaladoLA) 7 novembre 2020

L’ASU a marqué le premier dans le premier match du PAC-12, sur un panier à la recherche étrange qui semblait vouloir rebondir sur le terrain. Puis #USC a récupéré un retour de dégagement étouffé et l’a rendu sur un échappé sur la ligne de but. # 2020 fait toujours son truc. – USC Football News (@USCFootballNews) 7 novembre 2020

Le premier match du calendrier du Pac-12 était plein d’erreurs, soulignant que les équipes avaient beaucoup de temps libre avant de prendre le terrain pour le premier match de conférence de la saison. Il y a eu plusieurs échappés et autres problèmes, mais les fans ont dit qu’ils s’en fichaient. Ils ont juste exprimé leur enthousiasme pour le retour du football Pac-12.

prev