UNE

La star du rsenal, Mesut Özil, a été épargnée par une interdiction de conduire après avoir prétendu avoir mélangé des kilomètres et des kilomètres en excès de 97 mph sur l’autoroute.

Le milieu de terrain de 350000 £ par semaine traverse une saison cauchemardesque après avoir été gelé par le patron des Gunners, Mikel Arteta, et semble être sur le point de quitter le club du nord de Londres.

Son année aurait pu aller de mal en pis alors qu’il faisait face à une éventuelle interdiction de conduire. Cependant, un magistrat a choisi de donner des points de pénalité à Özil et une amende au lieu de lui retirer son permis.

«En essayant de rationaliser mes actions, je pense que c’était la combinaison de la route vide, sans autre véhicule pour mesurer ma vitesse, et du malentendu que je roulais en kmph plutôt qu’en mph», a écrit le joueur de 32 ans à la cour des magistrats de Bromley.

Özil, un ressortissant allemand, a été chronométré à 97 mph dans sa Mercedes Classe G sur la chaussée en direction sud de la M1 juste avant 11 h 50 le 2 juillet.

Dans une longue explication, il a déclaré qu’il ne prévoyait qu’un court trajet en voiture entre la formation et son manoir de 10 millions de livres sterling à Highgate.

en relation

Il a plaidé coupable par écrit de l’infraction pour excès de vitesse, qualifiant l’incident de «totalement inacceptable» et acceptant qu’une interdiction de conduire pouvant aller jusqu’à 28 jours pouvait être imposée.

Mais il a exhorté le tribunal à l’épargner car il a un permis vierge, a reconnu l’infraction tout de suite et il est un «homme de caractère jusqu’ici irréprochable».

«Pourrais-je s’il vous plaît exhorter le tribunal à réduire au minimum toute période de disqualification, car je me rends quotidiennement au travail en voiture et j’ai des engagements personnels et une très jeune fille», a-t-il écrit.

«Dans le climat actuel, je serais très contre le fait de voyager en transports en commun avec ma petite fille.

«Ma femme ne conduit pas et par conséquent, je devrai obligatoirement me rendre à tout rendez-vous médical pour ma fille.»

Özil a reçu six points sur sa licence et a été condamné à payer une amende de 1000 £, 100 £ de frais et une surtaxe judiciaire de 100 £.

Il n’était pas obligé de se présenter au tribunal car son cas a été traité lors d’une audience de procédure de justice unique à huis clos le mois dernier.