L’arrière droit de 22 ans porte plainte contre Rhianna Bentley, s’opposant à ses activités sur les réseaux sociaux après la fin de leur histoire.

Wan-Bissaka, ainsi que sa nouvelle partenaire April Francis, allèguent l’utilisation abusive d’informations personnelles et le harcèlement et sollicitent une injonction contre son ex pour l’empêcher de publier plus d’informations le concernant en ligne, a appris la Haute Cour aujourd’hui.

Une brève note à la cour a expliqué que Wan-Bissaka et Mme Francis – «sa partenaire et la mère de son nouveau-né» – engagent conjointement l’action en justice.

“Les 18 et 19 octobre 2020, le défendeur a publié deux articles sur Instagram qui révélaient des informations privées et confidentielles relatives aux candidats, et qui constituaient un harcèlement des candidats.

«Les demandeurs sollicitent une ordonnance provisoire de non-divulgation pour éviter de les harceler davantage par le défendeur et pour interdire au défendeur de divulguer d’autres informations privées et confidentielles les concernant.»

Mme Bentley, 21 ans, s’est représentée à une audience de la Haute Cour ce matin, demandant un délai jusqu’à lundi afin de pouvoir engager un avocat.

Le juge Nicklin lui a dit: «Cette action en justice est due à plusieurs publications que vous avez publiées sur Instagram.»

L’avocat de Wan-Bissaka, Adam Speker, a déclaré au tribunal qu’il ne s’opposerait pas à un court délai dans l’affaire, mais qu’il était préoccupé par l’activité de Mme Bentley sur les réseaux sociaux entre-temps.

“Elle ne s’est pas engagée avec nous à ce jour, elle ne s’est pas engagée avec le courrier électronique envoyé par mes avocats instructeurs, ou la lettre de réclamation”, a-t-il déclaré.

Le juge a ensuite demandé à Mme Bentley: «Avez-vous l’intention de publier, d’ici lundi, des documents en ligne concernant la période pendant laquelle vous et le premier demandeur (Wan-Bissaka) étiez en couple?»

Lorsqu’elle a répondu «non», le juge lui a demandé de signer un engagement écrit au tribunal selon lequel elle tiendrait sa promesse.

Mme Francis écoutait l’audience virtuelle d’aujourd’hui mais n’a pas parlé, tandis que Wan-Bissaka n’était pas répertorié comme étant présent.

Le footballeur est représenté par le cabinet d’avocats Brandsmiths basé à Manchester.

La demande d’injonction a été ajournée à lundi prochain.