Le financement participatif de gadget est idéal pour répondre aux demandes de niche. La plupart des gens, par exemple, n’achèteraient jamais une machine à écrire compatible Wi-Fi à 599 $. Mais en 2016, une start-up basée à Detroit appelée Astrohaus a prouvé que non seulement une telle chose pouvait exister, mais que cela pouvait être un appareil délicieux et étrangement satisfaisant. Maintenant, Astrohaus essaie de capturer la même expérience dans un package plus petit et plus pratique – mais malheureusement, son matériel ne peut pas soutenir cette promesse.

Astrohaus est le créateur du Freewrite, un traitement de texte volumineux avec un clavier mécanique moderne, des options de synchronisation sans fil et un écran E Ink. Aujourd’hui, la société commence à expédier le Freewrite Traveler, une alternative plus légère semblable à un ordinateur portable. Le voyageur est temporairement réduit à 429 $, mais il sera finalement vendu au détail pour 599 $, le même prix que le Freewrite. Pour ce prix, vous obtenez un ordinateur portable de 1,6 livre avec un seul objectif: vous permettre de taper des mots et de les envoyer à un compte de stockage cloud Dropbox, Google Drive, Evernote ou dédié Freewrite.

C’est moins amusant que le Freewrite mais beaucoup plus facile à transporter

Si la Freewrite originale est une machine à écrire de haute technologie, la Traveller est une version mise à jour de l’AlphaSmart ou de la série 5 de Psion. Elle est juste assez grande pour accueillir son clavier à interrupteur à ciseaux et son écran basse consommation, environ la moitié de la largeur et du poids d’un MacBook Pro 13 pouces – assez petit pour tenir dans un sac à main de taille moyenne.

Le matériel est léger mais pas fragile, avec un dessus en plastique noir qui attire les empreintes digitales mais se ferme fermement sur l’intérieur blanc brillant. Son design discret ressemble plus à un netbook de la fin des années 2000 qu’à un ordinateur portable moderne, et c’est en fait un changement bienvenu par rapport aux délicates plaques de verre et de métal que j’ai l’habitude de porter.

J’ai reçu un Freewrite original pour Noël il y a quelques années. Bien que cela soit présenté comme une expérience sans distraction pour tous les types d’écriture, j’aime surtout l’utiliser pour écrire de la fiction sans la tentation de l’auto-édition. (Divulgation complète: je n’ai pas écrit cette critique sur un Freewrite ou un Traveler.) Surtout, je reviens sans cesse au design solide et unique d’Astrohaus. C’est loin d’être nécessaire, mais c’est une folie intelligente et bien faite pour les gens qui sont vraiment, vraiment dans les mots.

Le Traveler présente deux avantages clés par rapport au Freewrite: il est plus facile à transporter et vous pouvez l’utiliser en public sans vous sentir criminellement prétentieux. Sinon, son flux de travail d’écriture est assez similaire. Les documents sont organisés en trois dossiers, vous pouvez donc basculer entre trois brouillons à la fois. Si vous avez activé le Wi-Fi de l’appareil, il les synchronisera périodiquement avec une boîte de réception de stockage en nuage à laquelle vous pouvez accéder à partir d’un ordinateur ordinaire. Vous pouvez également appuyer sur une touche «Envoyer» pour envoyer votre brouillon actuellement actif à vous-même sous forme de fichier texte enrichi. C’est presque transparent et infiniment plus facile que de transférer un véritable fichier de traitement de texte vintage sur un ordinateur moderne.

Obtenez la mise à jour logicielle la plus chaude de 2020: un curseur

Le Traveler ajoute quelques nouvelles fonctionnalités logicielles – principalement la possibilité de déplacer votre curseur dans un document, plutôt que de forcer les utilisateurs à effacer les erreurs avec la touche de retour arrière ou à avancer tout droit comme ils le feraient sur une machine à écrire traditionnelle. C’est encore assez gênant pour décourager les modifications lourdes, et vous ne pouvez pas copier et coller du texte, seulement insérer ou supprimer des mots. Mais c’est utile pour revenir en arrière pour corriger les fautes de frappe ou ajouter une pensée à un paragraphe précédent.

L’interface ne semble pas aussi simple qu’avant. Le curseur est contrôlé en appuyant sur W, A, S ou D en conjonction avec l’une des touches «Nouveau», ce qui est une combinaison légèrement étrange lorsque le clavier comprend des touches plus intuitivement étiquetées «special» et «alt». (J’ai lu la bonne combinaison dans le manuel et cela me semble toujours faux.) Le Freewrite original utilisait une bascule physique satisfaisante pour permuter entre les dossiers, mais le Traveler utilise trois petits boutons qui n’indiquent pas quel brouillon est actuellement actif.

Le voyageur n’a pas non plus le poids luxueux du Freewrite original. Ses touches à interrupteur à ciseaux se sentent parfaitement bien pour un ordinateur portable, surtout si vous êtes habitué au clavier papillon peu profond d’Apple. Mais ils ne sont pas aussi amusants à frapper que les commutateurs mécaniques Cherry de Freewrite. Pendant ce temps, sa conception légère est idéale pour le transport, mais elle ne tient pas aussi fermement sur vos genoux.

L’expérience globale du voyageur ressemble à un traitement de texte des années 90 au lieu d’une machine à écrire. C’est un peu plus compliqué et un peu moins charmant. Mais son attrait resterait clair, sinon pour une chose: l’écran.

L’écran E Ink de Freewrite a toujours été un compromis. Son contraste est plus faible et son taux de rafraîchissement est beaucoup plus lent qu’un panneau LCD. (Pour avoir une idée du retard, imaginez taper sur un ordinateur de bureau avec sa mémoire surchargée.) Mais cela laisse l’appareil durer des semaines avec une seule charge, et si vous êtes un dactylographe compétent – essentiellement la cible précise d’Astrohaus démographique – vous n’aurez peut-être pas besoin de regarder l’écran pendant que vous tapez de toute façon.

Même selon cette norme, le Voyageur se sent particulièrement compromis. Astrohaus a supprimé un rétroéclairage intégré à l’écran Freewrite d’origine et, dans des conditions de faible éclairage, vous êtes coincé en train de regarder une faible fenêtre gris sur gris. Pendant ce temps, la finition mate d’origine a été remplacée par une vitre en plastique hautement réfléchissant, donc l’utiliser dans une lumière directionnelle brillante est presque aussi mauvais.

Astrohaus dit qu’il a réduit le rétroéclairage pour garder l’écran fin et le prix bas, ce qui est logique, puisque 599 $ repoussent déjà les limites supérieures de la raisonnabilité. Mais l’écran limité sape la promesse de l’emporter partout de son nouveau design. Le Traveler fait son travail particulier, mais il ne se sent souvent pas bien – et pour un appareil aussi coûteux et spécialisé, cela enlève une grande partie de son attrait.

Avec un meilleur écran et un prix en permanence plus bas, le Freewrite Traveler serait une excellente petite expérience d’électronique à usage unique. Dans l’état actuel des choses, c’est une expérience intéressante, mais qu’Astrohaus ne peut tout simplement pas réaliser avec ses limitations techniques actuelles. Le Freewrite Traveler peut avoir un attrait rétro, mais paradoxalement, il se sent fatalement en avance sur son temps.

Photographie par Adi Robertson