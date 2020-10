Le rappeur Fetty Wap est en deuil pour son frère, Twyshon Depew, décédé plus tôt cette semaine. Fetty Wap a révélé la perte dévastatrice sur Instagram, où il s’est blâmé pour la mort de Depew dans un hommage émotionnel. Depuis, les fans lui envoient leurs condoléances.

Depew a été mortellement abattu jeudi soir, selon un rapport du South Passaic Daily Voice. Fetty Wap a ensuite partagé la nouvelle sur ses histoires Instagram, confirmant que Depew était son frère et se référant même à lui comme son «jumeau». Il a écrit: Je t’aime petit frère mon jumeau … RIP Je t’ai échoué frère Je suis désolé … Je continue à t’appeler au téléphone et tu ne décrocheras pas et ça s – ne sonne jamais 3 fois maintenant c’est droit à vm. “

«Je t’aime petit frère, je pensais vraiment que je pourrais te faire sortir avant même d’avoir à faire un message comme ce petit frère comme wtf,» continua Fetty Wapp. Dans les messages suivants, le rappeur de 29 ans a répondu aux fans, leur disant qu’il n’était toujours “pas bien” plus d’une fois. À un moment donné, il a écrit: “Arrêtez de me demander si je vais bien … Non TF je ne suis pas d’accord.”

«Je n’ai pas perdu tant de n-s, que s- commençait presque à me sentir normal,» continua-t-il. “Mais petit frère mec, c’est comme 2017 à nouveau ce même sentiment. Je connais ton slogan ‘Ne pleure pas pour moi, glisse pour moi’ Je ne sais juste pas ce que je vais dire à mon neveu quand il me demande pourquoi je suis t assurez-vous que vous alliez bien. “

Depew aurait reçu deux balles dans la poitrine à Paterson, New Jersey, non loin de l’endroit où Fetty Wap a grandi. Il a été conduit directement au centre médical régional de St. Joseph dans une voiture privée, mais on ne sait pas par qui. Des médecins auraient tenté de sauver la vie de Depew, mais il a finalement été déclaré mort à l’hôpital à 23 h 01 HE.

Jusqu’à présent, la police n’a pas révélé si elle avait procédé à des arrestations ou identifié des suspects dans le meurtre. Cependant, ils ont demandé que toute personne disposant d’informations sur le tournage les contacte avec des conseils.

Les fans ressentent Fetty Wap, qui n’a pas gardé son chagrin pour lui au cours des derniers jours. Le rappeur a publié des photos de lui avec Depew et leur famille, mais a désactivé les commentaires sur sa publication publique. Le nom légal de Fetty Wap est Willie Junior Maxwell II, et il est surtout connu pour son premier single “Trap Queen”, qui a atteint le numéro 2 du classement Billboard Hot 100 en mai 2015.

Fetty Wap a continué à faire de la musique depuis lors et s’est également diversifiée dans d’autres entreprises, notamment les jeux vidéo et la mode. En février de cette année, il a sorti sa dernière mixtape, Trap & B, qui est maintenant disponible.