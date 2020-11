Dans un message vidéo publié sur le compte Twitter du Liverpool City Council, la star de la famille Royale a déclaré: «Covid est un tueur. Je ne sais que trop bien, car un de mes frères vient de mourir de Covid-19.

«Ne laissez pas cela vous arriver, renvoyez votre kit aujourd’hui et faites ce que vous êtes censé faire. Sauvez votre vie et vos proches autour de vous. »

Tomlinson, 81 ans, a déclaré qu’il avait utilisé un kit de test à domicile.

L’acteur Stephen McGann de Call The Midwife a également encouragé les gens à participer.

Il a dit que son frère Joe, qui apparaît dans le savon Hollyoaks, et leur mère avaient été pour un test.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, il a déclaré: «Ma propre mère et mon grand frère Joe sont déjà allés passer un test et ils vont y retourner la semaine prochaine et en avoir un autre et je suis absolument épaté à ce sujet parce que cette masse Un pilote de test place Liverpool au premier plan des tests, au premier plan de la recherche.

«Nous sommes là où nous devrions être dans le domaine de la santé publique, tous réunis pour découvrir comment faire cela correctement au profit de tout le monde.

«Je pense que c’est un programme brillant. Si vous n’êtes pas encore allé là-bas, envisagez de descendre. ”

en relation

Les chiffres de jeudi ont montré que 144 548 résidents de Liverpool avaient été testés depuis le début du programme, beaucoup utilisant les tests d’écoulement latéral qui donnent des résultats en une heure.

Environ 2 000 soldats ont été déployés dans la ville pour effectuer les tests.

S’exprimant lors de sa visite sur un site de test dans la ville lundi, le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré que le projet «allait dans la bonne direction», mais qu’ils aimeraient que davantage de personnes participent.

Le pilote devait durer de 10 à 14 jours au départ, mais devrait maintenant durer jusqu’à la fin de novembre.