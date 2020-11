Le frère de Lady Diana Spencer accuse, a été trompé lors d’une interview | .

Après plusieurs années de cette réunion secrète où la princesse Diana de Galles a exposé une grande partie de sa vie, passant par son enfance, son adolescence et son temps en tant que membre de la royauté, maintenant le frère de Dame diana s’est prononcé contre les méthodes utilisées par le réseau pour obtenir l’interview.

Charles Spencer, frère de Lady Diana Spencer a rejoint la controverse autour de cette interview où Lady Diana of Wales a pleinement exposé la famille royale et sa vie avant et après Carlos.

C’était en 1995, lorsque Lady Diana a été interviewée par la BBC, son mariage montrait déjà un divorce, Charles de Galles, son mari, aurait finalement fini d’admettre ses infidélités avec Camilla Parker Bowles même si à ce moment-là ce n’était plus un secret pour personne.

Lady Diana Spencer et Carlos de Gales se sont séparés en 1992 mais ont officiellement divorcé en 1996. Plusieurs années plus tard, en 2005, Carlos et Camila se sont finalement joints à une cérémonie civile discrète en 2005.

Cependant, maintenant la famille de Diana of Wales, en particulier son frère Charles, n’est pas très convaincue que les aveux de la princesse ont été recueillis avec «honnêteté».

Diana a été trompée?

Charles Spencer, a rejoint l’intérêt de révéler le fond de la vérité et de savoir si l’entretien avec Diana of Wales utilisait des «pièges» pour obtenir les témoignages révélés par sa sœur, à l’époque encore membre de la royauté.

De la même manière, avant ce numéro, d’autres opinions ont également émergé qui soutiendraient la version selon laquelle cette interview a été le déclencheur des événements ultérieurs survenus avec la mère de William et Harry.

Ce serait l’une des amies les plus proches de Lady Diana, Tina Brown, ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair, qui a révélé sa proximité avec la célèbre “Princesse du Peuple”, et souligne que c’est ce même enregistrement qui a exposé Diana au plus grand des dangers.

Le frère de Diana fait pression sur le réseau pour une enquête

Charles Spencer, a été mécontent de l’entretien indépendant que la chaîne audiovisuelle a entrepris autour du journaliste qui a réussi à l’époque à rencontrer Diana, cet homme qui faisait face à des accusations pour “falsification de documents”, a-t-il dit.

J’ai déclaré à la BBC que je n’étais pas du tout satisfait des paramètres fixés pour cette enquête sur l’interview de Diana “, a-t-il déclaré, dans un tweet, dans lequel il reprochait au groupe audiovisuel britannique d’avoir limité la portée temporelle de l’enquête, a-t-il révélé. à l’..

Vingt-cinq ans plus tard, c’est le comte Charles Spencer lui-même qui a accusé l’auteur de la conversation explosive, Martín Bashir, d’avoir «falsifié» des documents pour l’obtenir.

Selon Charles, il s’agissait spécifiquement de relevés bancaires indiquant le paiement présumé de services de sécurité qui suivaient de près sa sœur, mais ils se sont révélés faux.

Si je n’avais pas vu ces déclarations, je n’aurais jamais présenté Bashir à ma sœur », a déclaré Spencer dans une lettre à la BBC, dénonçant les méthodes« malhonnêtes ».

Charles Spencer, frère de Diana of Wales. .

Le discours de cette année-là au cours duquel Diana, entre autres choses, a révélé que son mariage aurait été de trois personnes et non de deux personnes, se référant à la duchesse de Cornouailles, et où elle a également admis avoir eu une liaison elle-même a été vue par 22.8 des millions de Britanniques.

Deux ans plus tard, la princesse périt avec trois de ses compagnons sous le «Pont de l’âme» à Paris.

Que poursuit l’enquête?

Il examinera principalement la conduite de Bashir et les «prétendus relevés bancaires», ainsi que la question de savoir si le réseau, la BBC, a sciemment protégé son journaliste.

C’est le fils aîné de Diana, le prince William, qui s’est dit satisfait du début de cette enquête et a déclaré que c’était «un pas dans la bonne direction».