Le saviez-vous Justin Gaethje a un frère jumeau?

C’est vrai – son nom est Marcus, et shocker – il s’avère que la puissance à couper le souffle fonctionne dans la famille!

Nous avons parlé aux garçons Gaethje (tous deux sur Fight Island se préparant UFC 254: Khabib contre Gaethje) … et ils ont révélé comment ils avaient l’habitude de détruire des gens ensemble, tout en jouant au football au lycée en Arizona!

Les deux Gaethje étaient des joueurs à 2 – Justin était un QB et une sécurité solide, Marcus était un fin serré et un secondeur intermédiaire.

Mais, ils ont eu leurs coups de pied sur la défense – où Justin dit qu’ils étaient une “force fraternelle” … “Nous avons tous les deux frappé fort!”

Marcus raconte Sports TMZ il a toujours su que son frère était un athlète talentueux, mais il ne pensait pas qu’il poursuivrait le combat professionnel jusqu’à ce que Justin devienne un lutteur vedette à l’université.

“Il a rencontré l’un de ces entraîneurs de lutte qui était un peu dans le jeu de combat et il a amené des combattants de l’UFC à la lutte [gym] et je pense que c’est à ce moment-là qu’il a pris la décision de vouloir au moins essayer de se battre », dit Marcus.

“A part ça, il a fait quelques combats dans la cour avec des gants, mais c’était vraiment tout.”

Le choix de carrière de Justin a abouti – il se bat pour la ceinture légère de l’UFC samedi.

Justin dit qu’il a toujours voulu être un joueur de la NFL – mais il n’était tout simplement pas assez grand.

Il est toujours un grand fan des Raiders et prévoit d’apporter sa ceinture UFC à l’équipe après avoir battu Khabib!

Il y a beaucoup plus … Marcus parle également de ce que c’était que de grandir dans la petite ville de Safford, AZ – 10 000 habitants.

“Vous ne penseriez jamais que cela était possible pour quelqu’un venant de notre ville [to make it big] … et puis c’est mon frère? C’est plutôt cool. “

“Nous avons vu, en tant que famille, avoir vu tout le travail acharné qu’il a fait depuis son plus jeune âge et maintenant tout commence à porter ses fruits, donc c’est vraiment cool.”