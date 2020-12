T

Le FTSE 100 devait augmenter en début de séance aujourd’hui après six sessions consécutives de gains dans l’espoir qu’une concession de Boris Johnson pourrait ouvrir la voie à un accord commercial sur le Brexit.

Le premier ministre mène une campagne de dernière minute en faveur d’un accord cette semaine et a abandonné hier sa menace de violer le droit international et de revenir sur certaines parties de l’accord de retrait dans ce qui a été considéré comme un acte de bonne foi.

Cependant, les responsables avertissaient toujours que sur des questions telles que la pêche, l’alignement réglementaire et la gouvernance, les discussions restaient bloquées. Le négociateur européen Michel Barnier a clairement indiqué qu’il ne voulait pas se précipiter dans un mauvais accord.

Il a exhorté l’UE à se préparer à un résultat sans accord et à un plan d’urgence.

Par ailleurs, le gouvernement britannique a montré qu’il travaillait dur pour rechercher un accord commercial avec les États-Unis en prévoyant de cesser de participer aux tarifs de l’UE contre les subventions américaines aux avions. L’UE a sanctionné les importations américaines en représailles le mois dernier pour les aides d’État illégales à Boeing.

Cette décision a indiqué que le Royaume-Uni ne participera plus aux positions de négociation difficiles de l’UE, qui ne sont possibles que parce que le bloc est si précieux pour ceux qui font du commerce avec lui.

Cependant, les responsables de l’UE ont déclaré que la Grande-Bretagne aurait dû de toute façon se retirer des tarifs, car le différend est avec l’Europe et non avec le Royaume-Uni. Ils ont dit que les États-Unis pourraient continuer à punir le Royaume-Uni parce qu’ils soutiennent que le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France subventionnent Airbus.

Les traders des plateformes IG Index et CMC ont prédit que le FTSE 100 gagnerait 30 points à 6588.

Les marchés asiatiques ont eu une session décente, dans un mouvement que CMC Markets a déclaré qu’il devrait pousser les actions européennes à la hausse lors de l’ouverture des négociations.

L’analyste de CMC, Michael Hewson, a déclaré que les traders étaient de plus en plus habitués aux nombreux hauts et bas des négociations sur le Brexit, mais a déclaré: “Les stars semblent s’aligner pour une forme d’accord d’ici la fin du mois.”

Il a qualifié l’accord sur le protocole de l’Irlande du Nord de «signe très positif» malgré la bellicisme de Barnier.

Il a déclaré que l’espoir sur les marchés était que les discussions en tête-à-tête de Johnson et von der Leyen pourraient les voir repousser les voix bellicistes qui les pressurisaient chez eux pour un résultat sans accord.

Numis a publié une note de recherche détaillée sur le thème populaire des fonds ESG – ces produits d’investissement qui soutiennent les entreprises affichant de forts comportements environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Il a trouvé le marché déroutant car il n’y a pas d’étiquettes cohérentes dans l’industrie des fonds de ce qui désigne les fonds ESG, mais dans l’ensemble, bien qu’ils aient bien performé sur un, trois et cinq ans par rapport aux indices de référence traditionnels, ils n’ont pas aussi bien performé en novembre. se rallier.

Les plus grands joueurs ont été Royal London, Liontrust, BMO, Blackrock et Baillie Gifford, les plus gros fonds affichant les meilleures performances.

Les fonds ESG gagnent en popularité auprès des investisseurs, avec d’énormes afflux d’investissements ces dernières années, et cette tendance devrait se poursuivre, bien qu’avec quelques oscillations en cours de route alors que le marché devient de plus en plus encombré et déroutant pour les investisseurs.

Numis souligne qu’ils pourraient se révéler moins populaires si leurs performances sont laissées pour compte dans un «rallye de valeur».

Matière à réflexion pour ceux qui investissent dans de tels fonds ou envisagent de choisir des actions ESG en 2021.

Les actions de G4S pourraient s’effondrer après que le groupe ait accepté une offre de rachat de 245p d’Allied Universal Security Services la nuit dernière. Les actions avaient grimpé jusqu’à 255p dans l’espoir d’une offre plus élevée d’Allied. L’offre de 245p a devancé le 235p du soumissionnaire rival Gardaworld.

en relation

Le fabricant de jeux vidéo Codemasters restera sous les projecteurs après que le fonds spéculatif Odey ait averti les investisseurs qu’un chevalier blanc pourrait attendre dans les coulisses pour surpasser l’offre convenue de Take-Two Interactive, des États-Unis. Odey, qui estime que l’offre est trop bon marché, a déclaré que des concurrents tels que Liberty Media ou Ubisoft pourraient lancer de meilleures offres.

Publisher Future fait également face à la pression des actionnaires sur les rachats. Son offre de 544 millions de livres sterling sur Goco, propriétaire du site Web de comparaison de prix Go Compare, a échoué comme le ballon proverbial avec des investisseurs dans Future. Maintenant, un actionnaire de premier plan de Goco, Polygon, s’oppose à lui pour être trop bon marché. Sir Peter Wood détient une participation de près de 30% dans Goco et a promis son soutien, mais l’accord nécessite 75% des actions pour être voté en faveur.