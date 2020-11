T

Le FTSE 100 devait augmenter aujourd’hui après l’espoir que Londres n’obtiendra qu’un verrouillage de niveau 2 a contribué à compenser l’humeur sombre créée par les déclarations sombres de Rishi Sunak sur l’économie hier.

Les avertissements de la chancelière selon lesquels l’économie devrait chuter de plus de 11% cette année étaient à l’origine de la chute du FTSE de 0,6% – pire que ses pairs européens.

Mais aujourd’hui, les actions devaient récupérer environ la moitié de ces pertes.

Les traders de la plateforme IG Index s’attendaient à ce que l’indice augmente de 17 points à 6396.

De nombreux investisseurs sont optimistes à long terme sur le FTSE, dont les anciens constituants du pétrole, des mines et de la finance pourraient revenir à la mode en 2021.

Les actions étroitement liées au capital devraient augmenter à la suite de fuites d’hier soir selon lesquelles Londres serait placée dans des conditions de verrouillage de niveau 2 le mois prochain, plutôt que de niveau 3, comme le craignaient certaines spéculations antérieures.

Une partie de cette jubilation pourrait cependant être entachée par les inquiétudes concernant le vaccin d’AstraZeneca contre Covid.

Il est de plus en plus alarmant pour les experts que la manière dont il teste le médicament puisse retarder son approbation aux États-Unis. Les pénuries d’approvisionnement semblent avoir abouti à un échantillon beaucoup plus petit de personnes recevant le régime de dosage réussi d’une petite première dose suivie d’une deuxième plus grande.

Pendant ce temps, les pourparlers sur le Brexit entre la City et les régulateurs financiers de l’UE ont pris une tournure de pire après que les discussions se sont bloquées sur l’insistance de l’Europe pour un plus grand contrôle des activités en euros de leur côté de la Manche.

Les services financiers ne sont pas inclus dans les principales négociations sur le Brexit, où les progrès semblent se poursuivre, et les chefs de banque craignent désormais que les négociations de leur secteur ne s’enfoncent dans le sable à seulement 36 jours avant la fin de la période de transition.

David Schwimmer, directeur général de la Bourse de Londres, a déclaré au Financial Times: «C’est la période d’incertitude maximale.»

Le risque est que l’insistance de l’Europe pour que la Grande-Bretagne paie le prix de sa sortie du marché se traduise par une fragmentation des services financiers qui finira par les rendre moins efficaces et coûtera plus cher aux entreprises qui en dépendent davantage.

Les données économiques américaines étaient également baissières, avec des nouvelles particulièrement mauvaises sur le chômage, qui a augmenté de façon inattendue.

La nouvelle a été considérée comme une preuve supplémentaire que le coronavirus frappait gravement l’économie. Il n’est guère étonnant que le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, publié hier soir, ait clairement montré que la banque centrale était en baisse pour un mode plus long sur les taux d’intérêt et d’autres orientations de politique monétaire faciles.

Les traders ont déclaré que les données indiquaient clairement qu’un plan de sauvetage budgétaire devrait être une priorité absolue pour Joe Biden lorsque sa présidence débutera.

Les marchés américains sont fermés aujourd’hui pour Thanksgiving et beaucoup d’entre eux devraient également décoller demain.

Les actions en Asie ont affiché de petits gains, mais avec la fermeture des États-Unis, le reste de la semaine pourrait être calme.

Les actions de Rio Tinto seront examinées par certains investisseurs après que le fonds spéculatif Odey Asset Management lui ait demandé de modifier sa structure de financement d’une importante usine de tonnellerie en Mongolie.

Le fonds a déclaré que la structure actuelle qui finance ce qui est le projet le plus important de Rio porte préjudice aux intérêts des actionnaires et nuit au gouvernement mongol.

Les coûts sont dépassés de plus d’un milliard de dollars et l’expansion souterraine est en retard de plus d’un an.

Odey dit que la structure actuelle, qui comprend des prêts bénéficiant effectivement à son partenaire sur le projet, Turquiose Hill, devrait être remplacée par une émission de droits de Rio Tinto. Turquoise devrait également assumer sa part de la douleur avec sa propre émission de droits de 8,9 milliards de dollars, selon Odey.

Odey vend des actions Turquoise.

Aberdeen Standard a envoyé un signal au secteur de la gestion de fonds en prévoyant de lancer un fonds investissant uniquement dans des hedge funds gérés par des femmes.

Bien que le projet devrait attirer des investisseurs cherchant à renforcer leurs références en matière de diversité, il semble également que les fonds gérés par des femmes se sont mieux comportés pendant la crise du marché de mars.

Cette nouvelle pourrait être accueillie par les actionnaires comme un signe de réflexion innovante de la part du nouveau management.

Les fusions et acquisitions alimentent toujours le sentiment positif du marché mondial. La dernière histoire de fusions et acquisitions en cours a éclaté hier soir, indiquant que le géant américain du logiciel cloud Salesforce était en pourparlers pour acheter Slack, l’application de messagerie professionnelle, dont les actions ont bondi de 22% pour valoriser le groupe à plus de 20 milliards de dollars sur la spéculation.

Future, le géant de l’édition, pourrait rebondir après avoir fortement chuté hier après son plan de reprise surprise de Go Compare. Les actions ont plongé de 17% à la fin du match, mais les chasseurs de bonnes affaires peuvent considérer que c’est exagéré.

L’action du cours de l’action se concentrera également sur Elementis, qui a rejeté une offre hier et G4S, où une approche de prise de contrôle indésirable de GardaWorld expire vendredi.