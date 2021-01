T

Le FTSE 100 était sur le point de réaliser des gains modestes en début de séance aujourd’hui, les investisseurs londoniens ayant eu l’occasion de réagir à la promesse de la nouvelle secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen de «faire grand» pour aider l’économie américaine à rebondir après Covid-19.

Yellen, ancien chef de la banque centrale de la Réserve fédérale américaine, s’est engagé à apporter un soulagement à ceux qui en ont besoin dans l’économie américaine, déclenchant les attentes de nouvelles mesures de relance au-delà des 1,9 billion de dollars déjà promis.

Elle a également précisé que la politique américaine sévère à l’égard de la Chine se poursuivrait, mais avec un ton différent de celui de Donald Trump.

Pour sa part, la Chine a aujourd’hui fait monter la barre contre les États-Unis, les médias répétant les affirmations selon lesquelles la pandémie de Covid avait été déclenchée par l’Amérique.

Pour les marchés des devises, son principal argument était de souligner que les États-Unis ne chercheraient plus à faire baisser le dollar. Trump avait régulièrement tenté de supprimer le billet vert pour stimuler les exportateurs américains.

Les marchés asiatiques ont bien démarré la matinée, atteignant de nouveaux records, mais les gains se sont essoufflés et l’inauguration de Joe Biden plus tard dans la journée ne devrait pas être accueillie par une poussée des marchés en Europe.

Le FTSE 100 était appelé à seulement 15 points à 6726, le Dax en Allemagne à 13815 et le CAC 40 en France en baisse de 8 à 5590. Ces prix provenaient de CMC Markets. IG Index a appelé le FTSE jusqu’à 20,5,

Les données d’inflation d’aujourd’hui pour décembre montreront qu’il n’y a aucun signe de hausse des prix alors que les économies luttent sous le poids de Covid. Les chiffres n’incluront pas le sentiment plus optimiste que les marchés ont indiqué jusqu’à présent ce mois-ci au Royaume-Uni alors que le déploiement des vaccins progresse rapidement.

Le rythme extrêmement lent des vaccinations en Europe va freiner leurs économies un peu plus longtemps que celles du Royaume-Uni, bien que la Grande-Bretagne ait encore dû se ressaisir après que Covid l’a frappé le plus durement l’année dernière.

L’inflation au Royaume-Uni pourrait connaître une légère hausse à 0,5% contre 0,3% en novembre, en grande partie en raison de la hausse des prix du carburant. L’indice d’inflation sous-jacente, moins surveillé, devrait s’établir à 1,3% contre 1,1% auparavant.

L’inflation européenne devrait se situer à moins 0,3% de l’IPC global et à plus de 0,2% de l’inflation sous-jacente.

Les observateurs de la bourse aux États-Unis ont peut-être regardé Yellen d’un demi-œil, mais après les heures de bureau, l’accent était mis sur Netflix, qui a mis en lumière ses chiffres de négociation. Les actions de la populaire grande valeur technologique ont bondi de 13% après les heures de négociation, car elles ont signalé une forte croissance du nombre d’abonnés à plus de 200 millions malgré la hausse du produit de diffusion en continu de Disney et certaines hausses de prix.

Toujours sur les actions mondiales, les actions d’Alibaba ont bondi ce matin après que le fondateur Jack Ma a fait sa première apparition publique depuis sa disparition après avoir critiqué les régulateurs chinois et les banques publiques en octobre. Après son discours à l’époque, l’introduction en bourse de son Ant Financial a été annulée par les régulateurs et il a été vêtu en public par les responsables de Pékin.

Dans une vidéo mise en ligne, il a déclaré: “Mes collègues et moi avons étudié et réfléchi, et nous sommes devenus plus déterminés à nous consacrer à l’éducation et au bien-être public.”

Tous les yeux comme jamais à Londres seront tournés vers le prix du pétrole après que l’Agence internationale de l’énergie a averti hier que de nouveaux verrouillages de Covid déprimeraient la demande mondiale de pétrole. Ces verrouillages comprennent de nouveaux à Beijing et dans ses environs, où les responsables sont profondément préoccupés par une vague de nouvelles épidémies.

Entain, le géant du jeu Ladbrokes to Coral anciennement connu sous le nom de GVC, sera à nouveau sous les projecteurs après que MGM ait abandonné son offre publique d’achat de 8,1 milliards de livres sterling. Les actions d’Entain ont chuté de 12% hier après-midi après l’annonce et pourraient voir des gains aujourd’hui avec l’arrivée des chasseurs de bonnes affaires.