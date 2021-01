T

Le FTSE 100 était fixé pour une autre session lente aujourd’hui alors que la force croissante de la livre sterling a pris le lustre des grands exportateurs britanniques qui tiraient la plupart de leur argent à l’étranger.

Après avoir vu deux sessions de chutes modestes, le FTSE était évalué pour ouvrir seulement 2 points à 6755 par les traders IG Index. Un si petit gain pourrait facilement être effacé au moment où le trading commence réellement, mais indique une humeur sans direction.

Confrontés à des inquiétudes croissantes concernant la lenteur du déploiement du vaccin Covid-19 dans l’UE et aux États-Unis, et à des augmentations exponentielles des cas de virus, les marchés ont fait une pause cette semaine.

Mais la tendance générale reste optimiste à propos de 2021, avec un plan de relance de Joe Biden d’une valeur de billions de dollars qui devrait stimuler l’économie américaine et l’incertitude sur un Brexit sans accord enfin dans le rétroviseur.

Cela dit, les difficultés de démarrage autour de la sortie du Royaume-Uni de l’Europe s’intensifient alors que le début traditionnellement calme de la nouvelle année par les commerçants de marchandises commence à se réchauffer.

On s’attend à ce que les volumes de trafic dans les ports britanniques augmentent régulièrement au cours des 10 prochains jours, ce qui entraînera une congestion dans les ports britanniques à cause de la multitude de nouvelles formalités administratives.

Les transporteurs et les commerçants parlent de plus en plus de coûts supplémentaires répercutés sur les acheteurs et les clients exportateurs britanniques.

Comme toujours, la journée du FTSE sera dictée par le prix du pétrole, qui dicte les mouvements dans les plus grandes puissances des constituants, BP et Shell, ainsi que dans les grandes banques qui prêtent au secteur.

Le brut Brent a connu une bonne séance hier. Les marchés à terme la rappelaient encore 1% ce matin, ce qui est de bon augure pour les géants pétroliers.

Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre, aurait dû donner un coup de fouet aux marchés hier alors qu’il jetait de l’eau froide sur l’idée de taux d’intérêt négatifs au Royaume-Uni. Il les a décrites comme «controversées» et a déclaré qu’il était trop tôt pour stimuler l’économie ici.

Cela a été bien accueilli par certains, car des taux négatifs feraient grimper les actions des banques, mais certains soutiennent qu’ils pourraient être bons pour les actions, car ils incitent les investisseurs à trouver des alternatives à la conservation de leur épargne en dépôt.

Le géant de la restauration, le groupe Compass, pourrait être confronté à un moment où la réputation de Boohoo serait ternie, a déclaré aujourd’hui un actionnaire de premier plan alors que sa branche de restauration scolaire Chartwell était critiquée pour avoir offert de maigres rations de repas scolaires aux enfants les plus pauvres du Royaume-Uni.

Harris Academy, l’un des plus gros clients de l’école de Compass, l’a limogé en tant que fournisseur de repas fermés après que le footballeur Marcus Rashford ait souligné ses colis alimentaires «inacceptables» et «inadéquats».

Les investisseurs avec des souvenirs plus longs ont rappelé le scandale Turkey Twizzler de Compass, qui l’a vu fournir aux écoles de la malbouffe frite critiquée par le chef Jamie Oliver.

L’affaire a nui à long terme à la réputation de Compass et a conduit à une refonte de l’offre de repas scolaires.