T

Le FTSE 100 était sur le point de démarrer plus joyeusement aujourd’hui après une session terne de lundi alors que les traders attendaient avec impatience que la nouvelle secrétaire au Trésor américain Janet Yellen étoffe le plan de relance Covid de Joe Biden.

Les actions ont connu une session mitigée hier, les États-Unis étant fermés pour le Martin Luther King Day, mais devraient avoir une session plus dynamique aujourd’hui avec les actions asiatiques en forte hausse ce matin avant le témoignage de Yellen aux législateurs.

Biden a déclaré qu’il lancerait un programme de relance de 1,9 billion de dollars pour redémarrer l’économie et mettre de l’argent dans les poches des ménages dans l’espoir qu’il finirait par être dépensé dans l’économie. Yellen devra persuader les politiciens que les engagements de dépenses de Biden, ainsi que ses projets d’augmentation du salaire minimum et d’autres programmes de filet de sécurité, n’alimenteront pas trop la dette nationale.

David Madden de CMC Markets a déclaré: «C’est la principale préoccupation des législateurs américains les plus conservateurs sur le plan budgétaire, et certains qu’elle devra utiliser toutes ses compétences politiques pour convaincre est nécessaire au moins à court terme.

Les traders de CMC Markets appelaient aujourd’hui le FTSE 100 en hausse de 30 points à 6750 alors que l’indice IG prévoyait une hausse de 23,7. Le Dax en Allemagne était appelé 86 à 13934 et le CAC 40 33 en France à 5650.

Les premières nouvelles d’aujourd’hui ont vu plus de discussions sur l’état du marché du voyage au Royaume-Uni après une vente massive dans le secteur hier.

Les réservations de vacances pour EasyJet sont en hausse, en hausse de 250% par rapport à il y a un an, alors que les clients anticipent un été sans Covid.

Les actions du groupe ont fortement chuté hier en raison des dernières interdictions de voyager, mais le public regarde clairement la situation actuelle, avec une énorme demande refoulée pour le soleil d’été.

Il s’agissait d’abord de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, puis du Brexit, maintenant les fabricants européens sont confrontés à une pénurie de conteneurs vides, ce qui augmente le coût d’expédition des marchandises depuis la Chine.

Les prix des marchandises expédiées de Chine vers l’Europe ont plus que triplé au cours des huit dernières semaines, atteignant des niveaux records, selon le Financial Times.

La demande a plongé pendant la pandémie alors que les économies européennes entraient en récession, mais maintenant cela s’est rétabli, et l’offre de conteneurs disponibles n’a pas réussi à suivre. De telles histoires pourraient mettre un frein aux actions manufacturières britanniques aujourd’hui.

Pour ceux qui aiment flatter les actions technologiques américaines et les fonds britanniques comme Baillie Gifford qui y investissent, les chiffres de Netflix plus tard seront plus surveillés que par le passé, compte tenu du succès du nouveau service de Disney.

Les investisseurs veulent savoir s’il a réussi à continuer à attirer de nouveaux clients aussi vite qu’auparavant, le nouveau concurrent brise toutes les attentes concernant les nouveaux abonnés.

Netflix a également augmenté les prix dans certains territoires pour les services haut de gamme, de sorte que les analystes voudront savoir si cela a nui à la croissance des ventes.

Sur le plan politique, Rishi Sunak se dirige vers un affrontement avec les entreprises en prévoyant une augmentation de l’impôt sur les sociétés.

La chancelière veut commencer à combler le déficit de plus de 400 milliards de livres sterling du budget en 2020-2021 et estime que des augmentations substantielles supérieures aux 19% actuels laisseraient le Royaume-Uni plus compétitif que l’UE.

Pendant ce temps, la CBI l’a exhorté à prolonger son congé au-delà de juin pour les entreprises touchées par Covid, et lui a demandé de signaler maintenant que l’allégement de la TVA et des taux commerciaux sera prolongé.

Les nouvelles de la macroéconomie sont assez minces, l’enquête allemande ZEW étant la plus grande publication de la journée. On s’attend à ce que l’indice d’activité économique montre une amélioration modeste de 55 décembre à 59,4 pour janvier. Étant donné que tout ce qui dépasse 50 marque une expansion, c’est un bon signe que la direction du voyage suggère que la crise Covid s’atténue dans l’économie allemande.

en relation

Le problème avec toutes ces enquêtes, cependant, est qu’elles ne tiennent pas compte des dernières restrictions de la pandémie en évolution rapide, et l’Allemagne vient d’annoncer de nouvelles mesures de verrouillage qui pourraient frapper l’économie à l’avenir.

La flambée des cas de virus a frappé hier le prix du pétrole brut, les craintes d’une baisse de la demande semblant entamer une partie de la jubilation suscitée par la récente promesse de l’Arabie saoudite de réduire l’offre. Toute nouvelle baisse frappera les producteurs britanniques tels que BP et Shell et retardera les gains FTSE.