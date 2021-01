T

Le début rapide de 2021 pour l’indice FTSE 100 s’est poursuivi aujourd’hui dans l’espoir qu’un «balayage bleu» du Congrès américain stimulera la relance budgétaire de la plus grande économie du monde.

Si le parti démocrate de Joe Biden remportait les deux votes de pointe du Sénat en Géorgie – comme beaucoup le prévoient – le président élu aura le contrôle du Congrès.

Même si Biden s’engage à annuler la réduction d’impôt de Donald Trump et à renforcer la réglementation de l’industrie, les marchés européens restent concentrés sur l’espoir qu’il sera mieux placé pour faire adopter des plans de relance afin d’aider l’Amérique à traverser la crise de Covid.

en relation

L’indice FTSE 100, qui est à son plus haut depuis dix mois après un début d’année robuste, a ajouté 1% ou 92,07 points à 6 704,32. Les géants de l’énergie BP et Royal Dutch Shell ont de nouveau joué un rôle important dans le rallye après la hausse des prix du pétrole grâce à la promesse de l’Arabie saoudite de réduire la production plus que prévu.

Les actions BP ont commencé l’année à 254p mais sont maintenant à 282,95p après une nouvelle hausse de 4% ou 10,45p aujourd’hui. Royal Dutch Shell a ajouté 36,2 pence à 1374,4 pence, la paire dopée par un baril de Brent s’échangeant désormais au-dessus de 54 $ US, contre moins de 20 $ en avril.

Les valeurs financières ont également repris leur forme après que la Standard Chartered, axée sur l’Asie, ait augmenté de plus de 6% ou 30,2p à 496,3p et que Barclays ait soulevé 8,9p à 152,12p. Lloyds Banking Group, une action populaire auprès des investisseurs particuliers, a ajouté 1,2p à 36,37p.

Parmi les autres élévateurs de premier plan, mentionnons les événements et les expositions de l’entreprise Informa après avoir suivi les conseils donnés en septembre, aidés par le passage aux services numériques et aux événements virtuels. Les actions ont ajouté 13,2p à 550,2p, contre plus de 850p il y a presque un an.

Les craintes de récession à double creux et la plus grande exposition de l’indice FTSE 250 aux restrictions de verrouillage britanniques ont fait que l’indice de référence a peu changé, en hausse de 36,55 points à 20 753,92.