Le FTSE 100 devait retomber sous les 6300 aujourd’hui alors que l’enthousiasme pour le vaccin Pfizer diminuait au milieu de la flambée des niveaux de Covid-19 et des bouleversements à Downing Street à un moment crucial pour les négociations sur le Brexit.

Bien qu’il y ait un soulagement dans certains quartiers que la mainmise des extrémistes du Brexit sur le Premier ministre puisse être atténuée par la démission des architectes de Vote Leave Dominic Cummings et Lee Cain hier, rapporte dans le Financial Times que le négociateur du Brexit, David Frost, avait également envisagé de démissionner. susciter de nouvelles inquiétudes quant à la probabilité d’un accord commercial.

Frost aurait nié avoir quoi que ce soit à voir avec les progrès des pourparlers, et Cummings devrait rester en place jusqu’à la fin de l’année, mais l’incertitude était susceptible de déranger les investisseurs.

D’un autre côté, certains rapports suggéraient que le Premier ministre Boris Johnson faisait pression pour que le Royaume-Uni fasse des compromis dans les négociations pour parvenir à un accord franchissant la ligne, ce qui pourrait soutenir les marchés.

Les actions américaines ont fortement chuté hier alors qu’une augmentation des cas de Covid-19 a atténué l’exubérance des nouvelles sur les vaccins. Le FTSE 100 a terminé sa série de huit jours de gains, glissant de 0,7%.

Cette tendance baissière devait se poursuivre dans les échanges au Royaume-Uni aujourd’hui, les traders s’attendant à une réduction supplémentaire de 1% de l’indice de Londres. Les paris sur les spreads sur l’indice IG ont indiqué une baisse de 64,8 points à 6282,1.

Des nouvelles sinistres sur les décès, les hospitalisations et les infections de Covid sont arrivées tout au long de la session d’hier, culminant avec la nouvelle que New York envisageait la fermeture d’écoles et Chicago hier soir exigeant que les citoyens annulent leurs plans de Thanksgiving et restent à la maison.

Le changement de technologie et de bons du Trésor qui a marqué les stratégies de trading après les nouvelles de Pfizer n’a cependant été que partiellement inversé. Apple, Microsoft et Amazon ont fait de petites pertes hier.

Les investisseurs se réveillaient sur le fait que le vaccin ne viendrait pas assez tôt pour entamer la deuxième vague qui sévit actuellement à travers l’Europe et les États-Unis.

Les actions pétrolières et bancaires devraient chuter lorsque les marchés britanniques s’ouvriront, faisant écho aux chutes de Wall Street après la fermeture de Londres hier.

Une remontée des prix des obligations a fait baisser les rendements, ce qui a nui à l’optimisme des banques quant aux bénéfices futurs, et les chiffres de l’infection par les covides ont nui à la demande probable de pétrole dans le monde, car les verrouillages semblaient devoir rester en place plus longtemps.

L’humeur au Royaume-Uni s’est aggravée alors que la semaine tirait à sa fin par les rapports que Rishi Sunak envisage une augmentation de l’impôt sur les plus-values ​​pour financer les coûts de la pandémie.

Le Bureau de la simplification fiscale basé au Trésor, a rapporté le Times, réfléchit à l’égalisation de la CGT avec l’impôt sur le revenu, une décision souvent envisagée par les chanceliers à court d’argent mais toujours rejetée.

La crainte est que cela dissuade les entrepreneurs d’investir dans la prise de risques, car les récompenses sont tellement taxées si les paris portent leurs fruits.

Les propriétaires d’entreprise et les propriétaires de résidences secondaires sont toujours les plus durement touchés.

Dans l’ensemble, une journée baissière était en perspective, les bons chiffres du PIB d’hier pour le troisième trimestre étant remplacés par des préoccupations concernant les niveaux d’emploi.

Aujourd’hui, les données du PIB de l’UE sont publiées ainsi que les chiffres de l’emploi dans la région. L’emploi au deuxième trimestre a chuté de 2,9% et la plupart des économistes s’attendent à ce que l’analyste en chef des marchés de CMC Markets, Michael Hewson, a appelé un «faible» rebond de 0,7% au troisième trimestre.

«Étant donné que le chômage est structurellement plus élevé en Europe de toute façon, cela soulèvera de graves inquiétudes quant aux perspectives de chômage à la fin de l’année, ainsi qu’au début de l’année prochaine, en l’absence de relance budgétaire significative de la part des dirigeants européens», a-t-il déclaré.

L’indice Dax en Allemagne devait ouvrir 50 points en baisse à 13003 et le CAC40 en France 27 en baisse à 5335.