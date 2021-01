T

Le FTSE 100 était prévu pour un début de semaine plat aujourd’hui, alors que les inquiétudes concernant les nouvelles variantes de Covid ont tempéré la positivité face à l’engagement de Joe Biden pour un plan de relance économique de près de 2 milliards de dollars.

Les craintes que les souches brésiliennes et sud-africaines du virus puissent frapper des personnes qui ont déjà acquis une immunité contre la version principale ont entamé une partie de l’optimisme qui a poussé les marchés boursiers à la hausse ces dernières semaines, bien que la plupart des investisseurs restent convaincus que 2021 est une année de retournement. .

Les premiers appels sur la plate-forme de paris sur les spreads de l’indice IG ont vu le FTSE 100 ouvrir en baisse de 5,5 points à 6821,4 – un nombre insignifiant qui pourrait facilement être inversé à l’ouverture des négociations.

Les marchés américains sont fermés pour le Martin Luther King Day, ajoutant probablement à la nature terne de la séance de négociation.

Les actions asiatiques ont reculé aujourd’hui, à la suite de chutes à Wall Street à la fin de la semaine dernière, alors que les actions minières perdaient du terrain, le Nikkei au Japon perdant près de 1%.

Compte tenu de la prédominance de l’exploitation minière et des matières premières dans le FTSE 100, cela n’augurait rien de bon pour l’indice britannique.

Comme la Grande-Bretagne a imposé tardivement de nouvelles restrictions aux voyageurs entrants dans les aéroports britanniques, le secteur des loisirs pourrait subir de nouvelles baisses des cours des actions, bien que certains chefs d’entreprise aient déclaré en privé que les mesures étaient arrivées trop tard.

Certains investisseurs commencent à considérer qu’une action plus ferme et plus rapide pour maîtriser le virus serait meilleure pour l’économie et les cours des actions à plus long terme que des réactions différées aux événements.

Les ministres semblent désormais envisager de mettre les arrivées en quarantaine dans les hôtels, comme ils le font dans des pays comme l’Australie qui ont réussi à résister au virus.

Des entreprises telles que HSBC qui exportent vers la Chine pourraient profiter de la nouvelle que l’économie géante a bondi au cours des quatre derniers mois de 2020 à un rythme plus rapide qu’avant la pandémie de Covid.

La croissance du PIB pour le quatrième trimestre s’est établie aujourd’hui à 6,5% – en avance sur les attentes et en créant une croissance de 2,3% pour l’année, selon les chiffres.

Le secteur industriel chinois a tiré les gains, en partie en raison de fortes ventes d’équipements EPI au reste du monde, et en partie alimenté par un soutien important de l’État. Cependant, les ventes au détail sont également en mode de croissance, avec une croissance de 4,6% au cours du trimestre contre 7,1% pour l’industrie.

La Chine a enregistré son excédent commercial mensuel le plus élevé en décembre de son histoire grâce à sa croissance de 18% en glissement annuel des exportations.

La nouvelle est venue alors que Boris Johnson faisait face à une rébellion de ses propres députés au sujet de projets d’accord commercial avec la Chine.

Les députés d’arrière-ban tentent de bloquer la mise en place par le gouvernement d’accords post-Brexit avec des pays dont les antécédents en matière de droits de l’homme sont médiocres et ciblent la Chine en raison de son traitement du peuple ouïghour.

Les espoirs de relations plus étroites avec la Chine ont été l’une des rares causes d’optimisme concernant le Brexit de la part du secteur financier, qui considère l’Asie comme une zone de croissance majeure loin de l’orbite de l’UE.

Les actions de LondonMetric, Segro, Tritax et d’autres sociétés immobilières d’entrepôt de commerce électronique pourraient augmenter après qu’une enquête Savills a montré que des montants record d’argent institutionnel affluaient dans le secteur l’année dernière.

Blackstone, le groupe de capital-investissement, en était un, investissant 473 millions de livres sterling dans une acquisition de plate-forme d’entrepôt.

Les fusions et acquisitions mondiales semblaient sur le point de se poursuivre à un rythme soutenu alors que le rachat de Suez par Veolia, longuement discuté, s’approchait. Hier soir, Suez, deux actionnaires majeurs de Suez, ont déclaré qu’ils pourraient accepter un accord dans ce qui a été une bataille de rachat de mauvaise humeur après que Veolia a acheté une participation de 29,9% dans son rival il y a trois mois.