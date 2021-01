T

L’indice FTSE 100 était aujourd’hui fixé pour un début plat ou légèrement négatif alors que les investisseurs ont commencé à se concentrer sur le prochain budget de Rishi Sunak au milieu des rapports de hausses d’impôts pour financer la crise Covid.

L’indice a été qualifié de plat à 6715 par les traders de CMC Markets tandis que IG Index l’a appelé à une baisse d’environ 9 points.

L’attention sur les actions britanniques commençait à se tourner vers le prochain budget avec des attentes croissantes que le chancelier utilisera sa déclaration en mars pour commencer à restaurer les finances publiques, dont l’état lamentable sera étoffé dans les données officielles ce matin.

Le Financial Times a rapporté aujourd’hui qu’il avait averti les députés conservateurs qu’il souhaitait augmenter les impôts pour mettre «l’eau bleue claire» entre les conservateurs et les travaillistes, l’impôt sur les sociétés devant passer de 19% à 23%, soit près de 14 £. milliards par an.

La politique conservatrice en matière d’impôt sur les sociétés est déroutante pour certains observateurs, car lorsqu’ils les réduisent, ils prétendent que cela augmente globalement plus d’impôts à mesure que les entreprises se développent plus rapidement et font moins d’efforts pour trouver des échappatoires à l’évasion fiscale. Lorsqu’ils les élèvent, ils disent aussi que cela génère plus de revenus. Allez comprendre.

Sunak a déclaré que même à 23%, les entreprises britanniques paieraient moins que les 23,5% de la moyenne de l’OCDE.

Il prévoit également de nouvelles hausses d’impôts dans divers domaines en novembre, a déclaré le FT.

Aller trop vite sur l’impôt sur les sociétés risque de causer encore plus de souffrance aux entreprises, qui souhaitent globalement voir une extension de l’allégement de la TVA et des taux des entreprises prolongé pour le reste de l’année.

Cela, disent-ils, les aiderait à traverser la lenteur de l’hiver et du printemps, ce qui, espérons-le, les aiderait à accumuler des liquidités cet été pour rétablir leurs finances.

De nombreuses grandes entreprises n’ont pas pu accéder aux 4,6 milliards de livres sterling de subventions dans le cadre du programme de subventions d’urgence Covid annoncé ce mois-ci parce que le Royaume-Uni s’en tient aux règles de l’UE en matière d’aides d’État, les plafonnant à 4 millions d’euros chacune. De nombreux observateurs ne savent pas exactement comment cela correspond aux milliards de subventions accordées par l’UE aux compagnies aériennes sinistrées.

La réunion de la Banque centrale européenne d’hier n’a pas impressionné les investisseurs, la banque centrale semblant heureuse de faire peu plus alors même que les États envisageaient de fermer les frontières et continuaient à réduire de plus en plus les mouvements de population alors qu’ils combattaient les affaires en spirale de Covid.

La nouvelle approche plus dure du président Joe Biden face au virus, avec des actions plus agressives sur le déploiement du vaccin, a stimulé les actions américaines, en particulier le Nasdaq, qui évite les inquiétudes concernant les mesures de répression réglementaires sur les grandes technologies.

Mais ces gains sur les marchés américains hier soir ne se sont pas répercutés sur l’Asie aujourd’hui, CMC soulignant que l’Europe ne semble pas non plus prête pour beaucoup de positivité dans le commerce aujourd’hui.

Les données économiques britanniques sur les ventes au détail et les finances publiques pour décembre devraient être terribles.

Attendez-vous à ce que la baisse de 3,8% des ventes au détail en novembre ne soit que légèrement soutenue à une hausse d’environ 1,3%, le gain ne venant que parce que les fermetures de Covid en décembre n’ont vraiment commencé à mordre qu’au milieu du mois.

Les ventes de jeux vidéo et de rénovation domiciliaire pourraient enregistrer des hausses décentes, si les bénéfices des entreprises dans ces secteurs sont bons.

L’enquête PMI, également publiée aujourd’hui, devrait montrer que l’industrie et les services s’affaiblissent à 53,6 et 45 respectivement. Tout ce qui est supérieur ou inférieur à 50 marque une expansion ou une contraction.

Sur les finances publiques, attendez-vous à des chiffres plus sombres sur les emprunts. Le chiffre de novembre était de 30,8 milliards de livres sterling, portant le total emprunté cette année à 245 milliards de livres sterling et faisant craindre qu’il ne dépasse 300 milliards de livres sterling d’ici la fin de l’année.

Michael Hewson, de CMC, a déclaré que le gouvernement ne devrait pas être obsédé par le remboursement de la dette, étant donné que nous sommes toujours au milieu de la crise Covid et que le reste du monde est dans le même bateau que nous.

«Si le gouvernement est sensé, les sommes dépensées peuvent être remboursées sur des décennies de la même manière que l’argent dépensé pendant la Seconde Guerre mondiale a été remboursé», a-t-il déclaré.

Les coûts d’emprunt sont faibles, les marchés obligataires semblant détendus face aux vastes niveaux de dette mondiale.

Plus tôt cette semaine, la France a échappé à une obligation de 50 ans.

Les emprunts pour décembre devraient augmenter de 31,4 milliards de livres supplémentaires, prédit CMC.