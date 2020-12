T

Le FTSE 100 était sur le point de tomber aujourd’hui après avoir perdu du terrain à la fin de la session d’hier, alors que l’accord commercial sur le Brexit dominait à nouveau les discussions.

La livre sterling a fortement rebondi alors que les espoirs d’un accord grandissaient, ce qui a eu pour effet de faire baisser le cours des actions, car une grande partie des bénéfices du FTSE 100 sont en dollars. Les obligations d’État ont également chuté à mesure que les commerçants se sont tournés vers le prix d’une transaction.

Les négociants se sont concentrés sur les propos optimistes du négociateur européen Michel Barnier selon lesquels les pourparlers étaient dans leur «dernière ligne droite».

Les ministres britanniques continuent de dire que les négociations échoueront probablement, mais les investisseurs y voient de plus en plus des fanfaronnades pour montrer aux eurosceptiques purs et durs qu’ils sont durs avec les Européens.

L’indice britannique a été le seul en Europe à ne pas se terminer sur une note décente hier.

Les marchés prévoient toujours la plupart du temps qu’un accord sera conclu, et de nombreux participants en ont assez de ce qui semble être des fanfaronnades du côté britannique.

Les prolongations des verrouillages à travers le Royaume-Uni n’ont rien fait pour améliorer l’ambiance. Comme à Londres, les zones classées au niveau 3 n’ont reçu qu’un préavis de 48 heures. À peine assez pour que tous ces bars, restaurants et hôtels renversent les commandes des derniers jours pour la nourriture et les boissons de Noël.

Aux États-Unis, les actions ont atteint de nouveaux records alors que le S&P 500, le Nasdaq et Russell 2000 ont tous accéléré l’espoir d’un accord de relance budgétaire Covid d’ici la fin de l’année à Washington.

L’Asie n’a pas compris le message, cependant, et a eu une semaine de temps ce matin, dans une humeur prête à continuer sur les marchés européens, si le commerce à terme devait être crédité.

Les traders de CMC Markets ont vu l’ouverture du FTSE 26 points plus bas à 6525 et l’indice IG l’a évalué à 23,7. Cela dit, 61% des clients d’IG pariaient trop optimistes.

Le Dax en Allemagne a été appelé en baisse de 40 à 13627 et le CAC-40 de la France 25 points de moins à 5524.

Les chiffres actuels des ventes au détail au Royaume-Uni pourraient avoir une influence sur les marchés. Il est peu probable que le resserrement des verrouillages donne un joli chiffre, les économistes s’attendent donc à une baisse des ventes pour la première fois depuis avril.

Les analystes ont prévu un grand renversement du gain de 1,2% d’octobre à une baisse de 4% en raison du blocage du 5 novembre.

CMC Markets souligne que de nombreuses personnes ont fait leurs achats de Noël en octobre avant le blocage de novembre, gonflant les données de ventes du mois précédent mais atteignant les secondes.

En Allemagne, voir aujourd’hui la publication de l’enquête clé auprès des entreprises connue sous le nom d’IFO. Attendez-vous à un ralentissement du score de 90,7 à 90 de novembre, mais même cela semble déjà dépassé grâce aux plans difficiles de cette semaine pour un verrouillage de janvier.

en relation

La plupart des grands gestionnaires de fonds ont une vision à bien plus long terme que les données quotidiennes et les mouvements boursiers, et les tendances y sont de plus en plus optimistes pour 2021. Les investisseurs ont afflué dans les marchés émergents ce trimestre à leur rythme le plus rapide en sept ans, un indicateur majeur de confiance dans l’économie mondiale.

Cela pourrait stimuler les opérateurs de gros fonds dans ces régions telles que Standard Aberdeen en difficulté. Le Financial Times a rapporté que près de 37 milliards de dollars ont été investis dans la dette des marchés émergents et 40 milliards de dollars dans les actions au cours du seul mois dernier.