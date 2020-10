Big Brother 22, la deuxième saison All-Stars de l’émission, est terminée et un gagnant a été couronné. Les trois finalistes étaient Cody Calafiore (finaliste, saison 16), Nicole Franzel (septième place, saison 16, vainqueur saison 18) et Vincenzo “Enzo” Palumbo (troisième place, saison 12). Alors que Cody jouait un jeu dominant, Enzo avait bien joué socialement et Nicole flottait avant d’améliorer son gameplay vers la fin de la saison. Ces stratégies mettent le vainqueur clair dans les airs avant la nuit finale. Spoilers à venir concernant le vainqueur de Big Brother 22.

En fin de compte, Cody et Enzo se retrouvent dans les deux derniers. Une fois les votes exprimés, Cody est reparti vainqueur de Big Brother 22. Il a remporté la somme colossale de 500 000 $, tandis qu’Enzo est reparti avec 50 000 $.

La soirée finale, organisée par Julie Chen, a commencé avec CBS montrant le deuxième tour de la compétition finale des chefs de famille. Cody et Enzo se sont affrontés dans un défi étrange. Ils ont dû synchroniser des visages de porcs qui se balancent (appelés “porcs de caméra”) et prendre des photos à côté des images des invités expulsés plus tôt dans la saison. Cody a fait sauter Enzo hors de l’eau lors de la compétition, terminant en moins de 5 minutes, tandis qu’Enzo a pris plus de 30 minutes pour le terminer.

Ce résultat signifiait que Nicole et Cody se sont affrontés au troisième tour en direct, avec la victoire de Cody. Le joueur de 29 ans, qui avait signé les deux derniers accords avec les deux concurrents, a choisi d’emmener Enzo au lieu de Nicole avec eux dans les deux derniers. Nicole a été aveuglée par le mouvement et a commencé à pleurer lors de son entretien d’expulsion avec Chen. Elle a ensuite rejoint le jury, composé de Christmas Abbott (Saison 19), Robert “Memphis” Garrett (10), Tyler Crispen (20), Daniele “Dani” Briones (8, 13), David Alexander (21), Kevin Campbell (11), Da’Vonne Rogers (17, 18) et Ian Terry (14).

Tous les épisodes de Big Brother 22 sont disponibles en streaming sur CBS All Access. Les saisons passées, notamment Celebrity Big Brother et Big Brother: Over the Top Seasons, sont également disponibles en streaming. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur Big Brother, y compris des informations sur la saison 23, annoncées par CBS mercredi.