L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes du Samsung Galaxy Z Fold 2 était la possibilité d’utiliser l’écran avant du téléphone comme viseur pour les caméras arrière, ce qui pourrait être vraiment utile pour les choses alignant des selfies de meilleure qualité. Si vous vouliez cette façon pratique de prendre de meilleurs selfies mais que vous vous êtes accroché au Galaxy Fold d’origine, vous avez de la chance: Samsung apporte cette fonctionnalité de selfie et un certain nombre d’autres fonctionnalités du Z Fold 2 au premier Fold. grâce à une mise à jour logicielle disponible à partir d’aujourd’hui.

Samsung vous permettra d’utiliser l’écran avant comme viseur pour les caméras arrière du Fold. Image: Samsung

The Fold n’est pas seulement une nouvelle façon de prendre des selfies. La mise à jour apporte également le mode Capture View, qui vous permet de cadrer une photo avec la moitié de l’écran principal du pli et de revoir jusqu’à cinq des dernières photos ou vidéos que vous avez prises sur l’autre moitié. Et le mode Pro Video vous permettra désormais de capturer des vidéos au format 21: 9 et à 24 ips.

Le Fold original obtient également quelques fonctionnalités du Z Fold 2 destinées à améliorer la productivité. App Pair, par exemple, vous permet de définir un raccourci pour lancer jusqu’à trois applications à la fois dans votre disposition d’écran partagé préférée. Cela signifie que si vous souhaitez que Twitter soit ouvert sur une moitié de votre écran et YouTube sur l’autre, vous pouvez créer un raccourci pour lancer ces applications ensemble et les configurer comme vous les aimez. Vous pouvez désormais également organiser les fenêtres en écran partagé horizontalement,

Le blog de Samsung note cependant que la date de lancement et les fonctionnalités incluses avec la mise à jour «peuvent varier selon l’opérateur ou le marché», de sorte que la mise à jour peut ne pas être encore disponible pour votre Fold. Samsung dit à The Verge qu’il cherche à savoir quand la mise à jour sera disponible aux États-Unis.