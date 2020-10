Cette histoire fait partie d’un groupe d’histoires appelé

Le Galaxy Note 10 de Samsung est disponible pour 550 $ dans la boutique eBay de Microsoft, son prix le plus bas à ce jour. Normalement, le téléphone coûte 950 $ et auparavant, nous avons vu le prix descendre à 600 $. Le prix est disponible pour les trois options de couleur, noir, blanc ou modèle Glow irisé. Ceci est pour une version déverrouillée du téléphone compatible avec tous les principaux réseaux LTE aux États-Unis. Il est également livré avec une garantie américaine complète.

Samsung a initialement publié le Galaxy Note 10 l’année dernière aux côtés du plus grand Note 10 Plus. La note de base 10 comprend un écran de 6,3 pouces, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une caméra arrière à trois objectifs. Lorsqu’il est empilé contre son successeur, le Galaxy Note 20, le Note 10 offre une expérience similaire, mais avec une taille plus petite. Le Galaxy Note 10 est le plus petit téléphone à prendre en charge le S Pen à ce jour.

Bien qu’il s’agisse d’une offre incroyable au téléphone, cela ne semble pas être lié au Prime Day d’Amazon, qui commence demain. Vous pouvez consulter toutes les premières ventes de Prime Day ici et assurez-vous de revenir pour plus de couverture au fur et à mesure que l’événement se poursuit.