Le garde des Cleveland Cavaliers, Kevin Porter Jr., a été arrêté dimanche matin sur une accusation d’armes. Il a ensuite été libéré moyennant une caution de 4 000 $. Les Cavaliers ont depuis répondu à l’arrestation et ont déclaré que l’équipe gérerait la situation en interne.

Selon TMZ Sports, l’arrestation a eu lieu dimanche matin dans le comté de Mahoning, Ohio. Il a été arrêté pour avoir manipulé incorrectement une arme à feu dans un véhicule. Il n’y avait aucune autre information disponible concernant ce qui a conduit à son arrestation. Cependant, une photo a fait surface après que les autorités aient emmené Porter en prison.

Un rapport du bureau du shérif du comté de Mahoning révèle que Kevin Porter Jr.a été arrêté dimanche pour des accusations d’armes, par https://t.co/reniA5DNYP pic.twitter.com/fLNnUH0BAK – NBA Central (@TheNBACentral) 15 novembre 2020

“Nous sommes conscients de la situation impliquant Kevin Porter Jr. et sommes en train de collecter des informations”, ont déclaré les Cavaliers dans un communiqué. “Nous avons discuté avec Kevin et continuerons à aborder cette question en privé avec lui au fur et à mesure que le processus associé évolue.”

L’avocat de Porter, Alex Spiro, a également envoyé un e-mail à Associated Press. Il a déclaré que son client “a reçu une assignation pour une infraction mineure et a été libéré. ​​Nous recueillons des informations et aurons d’autres commentaires ultérieurement.”

Choix de première ronde du repêchage de la NBA 2019 (30e au total), Porter est entré dans la ligue en tant que membre des Milwaukee Bucks. Six jours plus tard, il débarque avec les Cavaliers. La recrue a signé un contrat de 3,32 millions de dollars entièrement garanti sur deux ans avec la franchise basée à Cleveland.

Porter est apparu dans 50 matchs au cours d’une saison raccourcie, en commençant trois dans le processus. Il a récolté en moyenne 10 points, 3,2 rebonds et 2,2 passes décisives au cours de ces matchs, émergeant comme un point positif pour une équipe en difficulté. Cependant, la pandémie COVID-19 a mis fin prématurément à sa saison recrue alors que les Cavaliers terminaient 19-46.

Les Cavaliers n’ont pas pu se rendre à Orlando pour la reprise de la saison NBA en raison de leurs difficultés sur le terrain, mais l’équipe a ensuite organisé un mini-camp en séries éliminatoires au centre-ville de Cleveland. Ils ont effectué des séances d’entraînement à Rocket Mortgage FieldHouse au lieu du centre de pratique Independence de l’équipe.

De plus, l’équipe a loué un hôtel à proximité et a créé une véritable atmosphère de bulle pour les joueurs, moins Andre Drummond et Tristan Thompson. L’équipe a effectué des entraînements sur le terrain avec la liste disponible, ainsi que cinq membres de l’équipe de la Canton G League. Lorsqu’ils n’étaient pas sur le terrain, les joueurs ont pris part à des passe-temps de construction de la chimie, y compris des voyages au Top Golf, des quilles et se rendre au lac Érié.