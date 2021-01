1/7

Le géant de la télévision, Larry King, perd la vie | AP

Ce vendredi, le monde de l’audiovisuel vêtu de deuil après la publication de la nouvelle sur le géant considéré de la conversation aux Etats-Unis, Larry King, dont ce vendredi 23 janvier, la nouvelle de son départ a choqué le monde de la communication aux États-Unis.

Pendant les premières heures de ce vendredi, on savait que le célèbre présentateur Larry roi, perdait la bataille en prétendant avoir contracté Covid-19.

Au milieu du grand nombre de victimes qui ont anticipé la crise sanitaire actuelle, Larry King aurait été l’un de ceux qui à un moment donné ont été testés positifs, une cause à laquelle ils attribuent, aujourd’hui il finirait par perdre la vie à 87 ans.

Larry King, le célèbre journaliste et écrivain, a péri au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, a rapporté sa société de production Ora Media.

Jusqu’à présent, ils n’ont pas confirmé les causes qui ont causé la fin inattendue, mais il est apparu que le 4 janvier, Larry King avait contracté Covid-19, c’est pourquoi il serait soumis à un supplément d’oxygène et avait été mis hors de portée. intensif, décrivez. Son fils Chance Armstrong confirmerait également la nouvelle, a rapporté CNN.

Qui était Larry King?

Est né comme Lawrence Harvey Zeiger en 1933, le fils d’immigrants juifs d’Europe de l’Est qui possédait un bar-grill à Brooklyn. Mais après la mort de son père alors que Larry était enfant, il a été confronté à un jeune homme troublé, parfois démuni.

Fan de stars de la radio comme Arthur Godfrey et de comédiens Bob & Ray, King, à l’âge adulte, a jeté son dévolu sur une carrière à la télévision.

L’homme apparemment ordinaire qui portait des tenues de bretelles qui a conversé avec des personnalités importantes, des leaders mondiaux aux stars de cinéma et aux gens ordinaires avec lesquels il a défini la communication américaine pendant un demi-siècle.

Larry King, qui a été animateur de radio syndiqué au niveau national de 1985 à 2010, a collaboré à CNN, où son travail a été hautement reconnu avec deux prix Peaboy.

Non seulement il était considéré comme un simple présentateur et participant à des débats politiques ou à des discussions d’actualité, mais King était en charge de capturer dans chacune des interviews le don de la curiosité,

Qu’il s’agisse d’interroger la victime d’agression connue sous le nom de couloir de Central Park ou l’industriel milliardaire Ross Perot qui, en 1992, a annoncé sa candidature au milieu du programme ébranlant l’environnement politique.

“Larry King en direct“C’était l’un de ses premiers projets, qui était basé à Washington, et un programme lui a donné un air sérieux. Un espace dans lequel les soi-disant” bigwigs Beltway “donnaient du prestige au forum où ils” se produisaient toujours “. Choses”.

King a joué dans environ 50000 interviews à l’antenne, y compris sa renommée l’a élu pour présider des sommets de paix majeurs tels que celui de 1995 au Moyen-Orient avec le président de l’OLP Yasser Arafat, le roi Hussein de Jordanie et le Premier ministre israélien Yitzhak. Rabin, où il a présenté du Dalaï Lama, à Elizabeth Taylor Mikhail Gorbatchev, Barack Obama, de Bill Gates à Lady Gaga.

Dans ses conversations, il a marqué son propre style, il ne s’est pas trop préparé aux interviews, et sa manière non conflictuelle a détendu ses invités et l’a identifié plus rapidement à son public. Ce qui l’a amené à faire partie de ceux choisis par le public pour connaître l’actualité.

Cependant, non seulement des personnalités de premier plan, mais aussi des célébrités l’ont rencontré et ont partagé des détails très personnels, des révélations à un certain point pitoyables, comme le moment où la famille du «King of Pop» est venue parler de son départ. en 2009.

Même les personnalités les plus difficiles …

Tout au long de sa carrière, King a reçu même des invités insaisissables, tels que Frank Sinatra, qui donnait rarement des interviews et organisait souvent des altercations contre des journalistes. En 1988, Larry King serait l’une des personnes qui ont témoigné de la dernière apparition du célèbre chanteur à la télévision

Pourquoi es-tu ici? »Demande King. Sinatra répond:« Puisque tu m’as demandé de venir et que je ne t’avais pas vu depuis longtemps pour commencer, j’ai pensé que nous devrions nous rencontrer et discuter, juste parler de beaucoup de choses.

Même les personnages les plus difficiles à convaincre et à interviewer, comme le géant par intérim, Marlon Brando, a demandé à apparaître dans l’émission de King en 1944, qui a également fini par être de grands amis.

Enfin Larry King, a dit au revoir à tous les téléspectateurs peu de temps après son 25e anniversaire, en 2010, quelque chose de surprenant pour tout son public: “Il est temps de raccrocher mes bretelles de nuit.”

Eu 8 mariages

Larry King s’est marié pour la première fois à 18 ans, c’était en 1952 avec sa chérie de lycée, ils ont duré moins d’un an. D’autres mariages ont suivi dans les décennies suivantes, Annette Kaye Alene Akins (deux fois), Mickey Sutfin, Sharon Lepore et Julie Alexander.

En 1997, Shawn Southwick a épousé la chanteuse country et actrice de 26 ans sa cadette. Cependant, ils ont divorcé en 2010, ils ont essayé pendant quelques années de plus, puis en 2019 ils se sont séparés définitivement.

De cette relation sont nés deux enfants: le quatrième et cinquième enfant de King, Chance, né en 1999, et Cannon Edward, en 2000, Larry, anciennement Larry King, aurait perdu ses deux enfants aînés, Andy King et Chaia King, enfants également d’Alene Akins, le malheur est venu après que les deux aient eu des problèmes de santé.

Un moment dévastateur pour le présentateur qui a exprimé «Personne ne devrait avoir à enterrer un enfant».

Dans ses dernières années, Larry a été confronté à des problèmes de santé, des crises cardiaques et des diagnostics de diabète de type 2 et de cancer du poumon. Comme cela s’est passé.