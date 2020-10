Le géant de l’électronique Samsung perd le leader Lee Kun-hee

L’une des nouvelles les plus tristes pour le monde de la technologie transcendée aux premières heures de ce dimanche lorsque le départ de Lee Kun-hee, le président du géant de l’électronique Samsung, parti à 78 ans.

Lee Kun-hee a présidé la grande entreprise en tant que troisième fils du plus grand fondateur de Samsung, Lee Byung-chul, Kun-hee était l’un des hommes les plus riches de Corée du Sud avec une valeur nette estimée à plus de 20 milliards de dollars.

Selon diverses sources, le président du groupe Samsung avait été admis dans un hôpital de Séoul depuis 2014 après avoir subi une crise cardiaque qui l’aurait rendu inapte.

Un communiqué publié par la célèbre marque d’électronique a confirmé la nouvelle du départ de «l’homme le plus riche du pays», qui, selon ce qu’ils disent, était accompagné de ses proches jusqu’à ses derniers instants.

Il est parti le 25 octobre accompagné de sa famille, dont le vice-président (du groupe) Jay Y. Lee “, dit Lee Jae-yong et qui, en tant qu’héritier de l’empire dirigé par son père, est à la tête du conglomérat depuis sa parent était alité il y a plus de six ans.

La marque Samsung a régné avant le départ de Lee Kun Hee. .

Qui était Lee Kun-hee?

Le magnat est né en 1942 dans le comté d’Uiryeong, dans la province du Sud Gyeongsang (sud-est du pays), après avoir perdu son père il a pris la direction du groupe, en 1987.

Il était le troisième fils du fondateur de l’empire Samsung, Lee Byung-chul, l’homme qui a transformé le conglomérat en l’une des industries technologiques les plus importantes, «Samsung Electronics», ce qui l’a amené à être l’un des hommes les plus riches de Corée. du Sud avec une fortune estimée à 20 milliards de dollars (environ 16 860 millions d’euros).

C’est en 1993 que le président Kun-hee a ordonné une nouvelle restructuration qui a amené Samsung sur une nouvelle voie dans laquelle il se concentrait moins sur le volume des ventes et plus sur la qualité des produits.

Samsung Electronics est devenu l’un des plus grands producteurs de puces mémoire au monde, de semi-conducteurs, de téléphones portables et d’écrans LCD parmi ses produits les plus demandés, ce qui en a fait l’une des marques grand public les plus reconnues en termes de technologie, ceci de La main de Lee Kun-hee.

En 2014, Lee Kun-hee a été hospitalisé en urgence au prestigieux Samsung Medical Center dans le sud de Séoul où il est resté jusqu’à son récent départ.

Son héritage a été rappelé d’une manière très spéciale par Samsung, qui s’est prononcé sur les performances que le visionnaire défunt a apportées à la marque.

Le président Lee était un véritable visionnaire qui a transformé Samsung, qui a fait d’une entreprise locale un leader mondial de l’innovation et de la puissance industrielle », a déclaré le groupe, soulignant l’héritage« indélébile »laissé par Lee Kun-hee, considéré comme le l’homme le plus riche de Corée du Sud.

L’homme d’affaires laisse trois enfants, le garçon, Lee Jae-yong (également connu en Occident sous le nom de Jay Y Lee) qui représente aujourd’hui le joyau du groupe. Ses sœurs, Lee Boo-jin et Lee Seo-hyun, sont en charge de l’hôtellerie du grand conglomérat Hotel Shilla Co. ainsi que de la fondation Samsung Assistance, comme décrit par El País.

Ce qui se passera désormais après cette succession sera d’une importance vitale tant pour la Corée du Sud que pour la marque Samsung elle-même, qui a été calculée aujourd’hui pour générer 20% du PIB du pays.