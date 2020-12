S

Le géant de l’upermarché Asda a annoncé qu’il n’ouvrirait pas ses magasins le lendemain de Noël.

Le directeur général Roger Burnley a déclaré que tous les 631 magasins d’Asda fermeraient pendant deux jours.

Dans un message aux employés, il a déclaré: «Cette année a été difficile et vous avez tous fait un travail incroyable, en continuant à servir nos clients et nos communautés tout en jonglant avec tant d’autres engagements.

«Mais cela a également été difficile d’un point de vue personnel car nous n’avons pas pu passer du temps avec nos familles et nos amis, ce qui a été difficile pour nous tous.

«Comme vous le savez, les directives strictes fixées par le gouvernement changeront entre le 23 et le 27 décembre et davantage de ménages pourront se rassembler.

«C’est bien sûr notre période la plus chargée de l’année, mais il était important pour nous de donner au plus grand nombre d’entre vous l’opportunité de passer ce temps avec des êtres chers que vous n’avez peut-être pas vus depuis de nombreux mois, donc, uniquement pour cette année , nous ne rouvrirons nos magasins que le 27 décembre. »

(

Supermarché Asda, qui sera fermé pendant deux jours à Noël

/ Chris Radburn / PA)

Asda a déclaré que le personnel engagé pour travailler le lendemain de Noël sera payé, ajoutant que tous les travailleurs rémunérés à l’heure éligibles recevront une prime garantie de 100% pour leur “ travail acharné et leur engagement sans faille ” en 2020, qui sera payée en février 2021.

Paddy Lillis, secrétaire générale du syndicat des travailleurs et travailleuses Usdaw, a déclaré: «Lorsque le pays a été confronté à une crise sans pareille de notre vivant, les travailleurs ont intensifié et maintenu les services essentiels.

«Ils ont continué à travailler et ont été confrontés à des niveaux accrus de violence et d’abus, en plus d’être inquiets d’attraper Covid-19.

«Nous invitons donc Asda à faire ce qu’il faut de la part de son personnel avec la fermeture de magasins le lendemain de Noël.

«Les employés clés ont tellement fait cette année et nous demandons aux détaillants de donner à leur personnel la plus longue pause possible pendant la saison des fêtes. Nous ne pensons pas que ce soit trop demander. »

Roger Jenkins, responsable national de GMB, a déclaré: «GMB a demandé à Asda de laisser passer du temps en famille à ses héros-clés pendant la période de Noël, nous sommes donc ravis qu’ils aient accepté nos appels.

«C’est dommage que ce ne soit pas des vacances supplémentaires – les travailleurs devront réserver un jour de leur droit à un congé annuel.

«Mais c’est un pas dans la bonne direction et GMB appelle désormais le reste du secteur de la vente au détail à emboîter le pas et à récompenser ces travailleurs clés en leur offrant une chance de passer le Boxing Day avec leurs proches.