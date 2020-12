T

Le chef de la police du Grand Manchester a démissionné après que la force n’ait pas réussi à enregistrer un cinquième de tous les crimes signalés en l’espace d’un an.

Un rapport accablant de l’Inspection de la gendarmerie et des services d’incendie et de sauvetage de Sa Majesté (HMICFRS) a déclaré qu’il était «profondément troublé» par la façon dont les cas traités par la deuxième plus grande force de police d’Angleterre ont été clos sans enquête appropriée.

Il a conclu que GMP n’avait pas signalé 80 000 crimes au cours de l’année se terminant le 30 juin. Le chien de garde a également déclaré que le service rendu par la force aux victimes d’actes criminels «les plus vulnérables» était une «grave source de préoccupation».

GMP a été placé dans des mesures spéciales jeudi après la publication du rapport la semaine dernière.

Vendredi, le chef de la police Ian Hopkins a déclaré qu’il se retirait avec «effet immédiat» avant la date prévue de sa retraite à l’automne 2021.

«Ce sont des temps difficiles pour la police du Grand Manchester», lit-on dans sa déclaration. «La force a un plan stratégique à long terme pour résoudre les problèmes soulevés par le HMIC et je crois que ce plan devrait être dirigé par un chef de la police qui peut le superviser du début à la fin.

«Compte tenu de ce qui est le mieux pour GMP et les communautés que nous desservons, et compte tenu de ma mauvaise santé actuelle, j’ai décidé de démissionner de mon poste de chef de la police avec effet immédiat.»

M. Hopkins a déclaré que c’était «un honneur de servir le public pendant 32 ans, dont près de 13 en tant que chef de la direction de GMP», et a rendu hommage aux «collègues et aux nombreux dirigeants et employés dévoués que j’ai eu le privilège de travailler. avec tout au long de mon service ».

Il a ajouté: «Tout au long de ma carrière, je me suis engagé à obtenir les meilleurs résultats pour les personnes que je sers. La décision de démissionner n’est pas celle que j’ai prise à la légère, mais je pense que le moment est venu. »

Quelques jours après la publication du rapport, M. Hopkins a révélé qu’il avait été déclaré malade. Il a déclaré qu’il souffrait de labyrinthite, une infection de l’oreille interne qui affecte l’équilibre, depuis fin octobre, a rapporté le Guardian.

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, qui supervise la police dans la région, a déclaré que c’était «le bon moment pour un nouveau leadership» et une «nouvelle ère dans nos forces de police».

M. Burnham a été critiqué pour ne pas avoir répondu publiquement au rapport après sa publication la semaine dernière. Il a dû faire face à des appels à démissionner de la part des conservateurs locaux, dont le député de Bolton West, Chris Green, qui a déclaré que le maire avait «la responsabilité absolue de la police, de ses échecs».

M. Burnham a déclaré que M. Hopkins avait dirigé la force pendant «l’une des périodes les plus difficiles de son histoire» face aux coupes budgétaires et aux «menaces complexes» telles que l’attaque terroriste de Manchester Arena.

Il a déclaré: «Dans d’autres domaines importants, cependant, l’organisation n’a pas fait les progrès nécessaires. C’est un principe important du maintien de l’ordre dans ce pays qu’il est opérationnellement indépendant de l’ingérence politique.

«Je ne dirige pas la police du Grand Manchester au quotidien. Au lieu de cela, c’est mon travail de demander des comptes au chef de la police et, par extension, à la force pour les services fournis à nos résidents.

«Parfois, cette tâche essentielle a été rendue trop difficile par une culture trop défensive au sein de GMP. Cela doit changer si GMP veut développer la culture d’apprentissage ouvert qui permettra aux échecs identifiés par HMIC d’être correctement corrigés.

«Des améliorations sont maintenant attendues. Ainsi, moi et l’adjoint au maire, tout en rendant hommage aujourd’hui aux 12 années de service d’Ian au sein de la police du Grand Manchester, avons conclu que le moment était venu pour un nouveau leadership et une nouvelle ère dans nos forces de police.