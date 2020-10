Les New York Mets ont eu du mal à atteindre un record de 26-34 au cours de la saison raccourcie du COVID-19. La sortie a marqué la quatrième saison consécutive que l’organisation n’a pas réussi à atteindre en séries éliminatoires, et elle va maintenant se lancer dans une nouvelle ère. Le magnat des fonds spéculatifs Steve Cohen a été approuvé pour acheter les Mets.

Cohen a reçu vendredi les 75% des voix nécessaires des propriétaires de la MLB, approuvant l’achat après avoir précédemment conclu un accord pour acheter l’équipe pour 2,4 milliards de dollars. Il prendra désormais le contrôle de l’équipe de la famille Fred Wilpon et de son beau-frère, Saul Katz, pour devenir propriétaire majoritaire des Mets. Le maire de New York, Bill de Blasio, a par la suite signé l’accord.

Selon Deadline, Cohen est désormais le propriétaire le plus riche de la MLB. Il dispose d’environ 14 milliards de dollars qu’il pourrait utiliser pour améliorer la fortune de la franchise. Cohen détenait auparavant une participation minoritaire dans l’équipe, mais il en détient maintenant 95%. Les Wilpons continueront de détenir une petite participation dans l’équipe, ainsi que la participation majoritaire dans le réseau SportsNet New York. Cette coentreprise avec Charter Communications détient les droits de télédiffusion des jeux Mets.

“Je suis honoré que les propriétaires de la MLB m’aient approuvé pour être le prochain propriétaire des Mets de New York”, a déclaré Cohen dans un communiqué. “Posséder une équipe est un grand privilège et une responsabilité incroyable. Je voudrais remercier les propriétaires et le commissaire Manfred et son équipe de m’avoir accueilli dans la Major League Baseball. Et je tiens à remercier Fred Wilpon de m’avoir invité à acheter la franchise en 2012. Fred est l’un des vrais gentlemen du jeu et je considère que c’est un honneur d’être le nouveau propriétaire de cette franchise emblématique.

“Je voudrais surtout remercier les fans des Mets pour leur soutien indéfectible tout au long de ce processus”, a poursuivi Cohen. “Ma famille et moi sommes des fans de longue date des Mets, donc nous sommes vraiment excités à ce sujet. Avec une agence gratuite qui débutera dimanche soir, nous travaillerons à une fermeture rapide.

La vente n’est pas encore clôturée, mais on s’attend à ce qu’elle se produise dans les 10 prochains jours. La saison vient de se terminer avec les Dodgers de Los Angeles remportant les World Series, et l’agence libre va bientôt commencer. Cohen et les Mets auront un travail considérable pour préparer l’équipe à la compétition.

Parallèlement à l’annonce de l’achat de l’équipe, Cohen a également dévoilé des plans pour l’avenir immédiat. Il a déclaré qu’il ferait un don de 17,5 millions de dollars aux petites entreprises de New York. Il augmentera également les dons de la Fondation Mets dans les années à venir. Enfin, Cohen a déclaré qu’il rétablirait les salaires pré-pandémique pour les employés de l’équipe.