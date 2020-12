Le golfeur du Temple de la renommée Greg Norman a participé au championnat PNC samedi et dimanche, en compétition avec Tiger Woods et son fils Charlie parmi d’autres duos familiaux. Quelques jours plus tard, Norman a atterri à l’hôpital. Il a été testé positif au COVID-19, tout comme son fils, Greg Norman Jr.

Le golfeur australien a publié vendredi une série de photos sur Instagram, révélant qu’il avait été testé positif. Il n’a pas dit depuis combien de temps il était à l’hôpital, mais a confirmé qu’il avait passé Noël loin de chez lui. “Cela résume tout. Mon jour de Noël. Au nom de millions de personnes, f • # k CoVid. Cela met ce s @ # t derrière nous pour ne plus jamais en faire l’expérience”, a écrit Norman dans la légende de sa photo.

Plusieurs personnes ont répondu à la publication Instagram de Norman et ont fait écho à son sentiment. Greg Jr. faisait partie de ce groupe, écrivant: “Ouais. F— COVID.” Il a livré ce message tout en faisant face à des tests positifs dans sa propre famille. Greg Jr. a confirmé qu’il avait des symptômes bénins, mais que sa femme, Michelle, “a eu du mal”.

“Michelle et moi terminons malheureusement l’année avec un diagnostic positif de COVID”, a écrit Greg Jr. vendredi. “[…] voici ce que nous avons vécu: Michelle a eu du mal. 4 jours de fièvre, courbatures, migraines. J’ai peut-être eu un léger mal de tête. Vraiment rien Nous nous sentons déjà mieux. “

Greg Jr. a continué et a énuméré leurs stratégies pour combattre les symptômes. Il a dit que Pedialyte aidait à l’hydratation tandis qu’Excedrin Migraine aidait à soulager les maux de tête. Pour lutter contre les douleurs musculaires, Michelle a utilisé de l’ibuprofène. Enfin, elle a utilisé un Z-Pack (Zithromax) que le médecin lui a prescrit.

“Un virus si étrange, j’ai à peine ressenti une chose et Michelle a été durement touchée”, a poursuivi Greg Jr.. “Michelle est incroyablement en bonne santé et extrêmement en forme. Nous pensons tous les deux que nous sommes allés au-delà des protocoles pour éviter le virus. Restez en bonne santé tout le monde!”

Selon Yahoo Sports, on ne sait pas si Norman ou son fils portaient le virus lors de la compétition dans le championnat PNC. La paire a affronté plusieurs golfeurs de haut niveau et certains membres de la famille, terminant finalement neuvième au classement général à 18 sous la normale. Ils ont terminé la compétition juste derrière Team Furyk, Team Daly et Team Woods. Ils sont repartis avec 44 500 $ pour leurs efforts tandis que Justin Thomas et son père se sont unis pour livrer un effort gagnant, remportant le prix de 200 000 $.