Google a tranquillement actualisé son routeur Google Wifi d’origine en tant qu’option d’entrée de gamme à 99 $ pour la configuration du réseau sans fil de l’entreprise.

Selon Google, la mise à jour principale ici est le nouveau prix de 99 $ (pour une seule unité) et de 199 $ (pour trois appareils) – une baisse par rapport aux prix originaux de 129 $ et 299 $ pour lesquels le produit avait initialement été lancé en 2016.

Le même matériel, mais beaucoup moins cher

Il n’est pas non plus là pour remplacer le plus récent Nest Wifi que Google a lancé l’année dernière et qui offre une meilleure portée que l’original, ou les Nest Wifi Points, qui offrent un haut-parleur intelligent Google Assistant intégré. Les produits Nest Wifi sont également beaucoup plus chers, à partir de 149 USD pour le point Nest Wifi et de 169 USD pour le routeur Nest Wifi.

Il y a également quelques modifications matérielles mineures: le chargeur est une fiche cylindrique de 15 W, au lieu de l’USB-C (pour correspondre aux autres produits pour la maison intelligente de Google), le boîtier est maintenant en plastique partiellement recyclé et le logo sur le dessus légèrement mis à jour.

En plus de la mise à jour mineure et du nouveau matériel, Google déploie également des améliorations du côté logiciel de toutes les configurations de Google Wifi et Nest Wifi. Il existe désormais une option pour ajouter des alertes de notification chaque fois qu’un nouvel appareil rejoint votre réseau. Google affirme également qu’il a fait plus de travail pour aider à «éviter la congestion lorsque plusieurs appareils sont en ligne» en réduisant les délais et en améliorant les performances globales du réseau.