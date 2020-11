Des initiés de Downing Street ont déclaré que les discussions sur ce à quoi ressemblera Noël étaient toujours en cours.

Mais le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a déclaré que, alors que les taux d’infection chutaient dans les 10 arrondissements du Grand Manchester et dans d’autres parties du Nord-Ouest, le gouvernement ne devrait pas «tout laisser tomber».

Alors que l’ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Mark Walport, a mis en garde contre les gens qui organisent de «grandes fêtes».

M. Burnham a déclaré à la BBC: “Je dirais également au gouvernement, ne vous contentez pas d’aller à Noël et de tout laisser tomber.

“Ce que vous devez faire est de maintenir une approche stable qui maintiendra les chiffres comme ils le font actuellement dans le nord-ouest et dans le Grand Manchester, et cela soulagera les pressions sur le NHS en janvier.”

Vendredi, l’Office for National Statistics (ONS) a déclaré qu’il y avait des «différences substantielles» dans les taux d’infection à Covid-19 à travers l’Angleterre, les taux ayant continué d’augmenter à Londres, dans l’est de l’Angleterre et dans le sud-est, mais en diminuant dans le nord. West et East Midlands.

L’ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Mark Walport, a déclaré à Times Radio qu’il y avait «quelque chose d’iconique dans l’esprit des gens» à propos de Noël, mais qu’il «n’a pas de sens d’organiser de grandes fêtes» cette année.

Il a ajouté que les mesures de verrouillage britanniques semblaient fonctionner, mais que les gens devraient continuer à suivre les règles.

“Il est absolument clair que si vous arrêtez tout et retirez complètement les freins, alors l’infection recommencerait à se développer et la question est donc de savoir quelles mesures seront prises après le 2 décembre?” il a dit.

«Je suis sûr qu’il faudra continuer à prendre des mesures d’une certaine manière.

“Il est certain que maintenant, quand il y a la perspective d’un vaccin, ce n’est pas le moment d’abandonner.”

Vendredi, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré lors d’un briefing de Downing Street qu’il était encore trop tôt pour dire quels contacts les personnes pourraient avoir pendant la période des fêtes.

M. Hancock a déclaré que ce serait un “coup de pouce” pour le Royaume-Uni si un ensemble de plans “sûrs, prudents et sensés” pouvait être convenu entre les nations décentralisées.

Il a déclaré: «À Noël, je sais à quel point il est important que nous ayons un système en place, un ensemble de règles qui assurent à la fois la sécurité des gens mais permettent également aux gens de voir leurs proches.

Plus tôt cette semaine, Public Health England a déclaré que les conseils du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) avaient suggéré que chaque jour d’une plus grande liberté pourrait exiger cinq jours de mesures plus strictes.

Une annonce sur les restrictions à plusieurs niveaux auxquelles certaines parties de l’Angleterre pourraient être confrontées après le 2 décembre est attendue plus près de la fin du verrouillage.