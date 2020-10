Le procureur général William Bar a intenté une action contre Google pour monopolisation illégale des marchés de la recherche et de la publicité, déclenchant l’une des plus grandes affaires antitrust de l’histoire des États-Unis. Le Wall Street Journal rapporte que l’affaire se concentrera sur la recherche et la publicité axée sur la recherche, plutôt que sur les activités publicitaires ciblées plus larges de l’entreprise.

Selon les sources du Journal, le ministère de la Justice alléguera que Google «maintient son statut de gardien de l’Internet grâce à un réseau illégal d’accords commerciaux exclusifs et interdépendants qui excluent les concurrents.

Le sous-procureur général Jeffrey A. Rosen a annoncé un briefing plus tard ce matin, qui fournira probablement plus de détails sur l’affaire.

L’affaire est l’une des actions antitrust les plus ambitieuses jamais entreprises contre une entreprise de technologie, rassemblant des enquêtes parallèles du ministère de la Justice et de divers procureurs généraux. Le ministère de la Justice a informé les AG des États de l’affaire à la fin du mois de septembre, selon un rapport du Washington Post. Plus de 10 procureurs généraux des États devraient signer le dossier, selon le Journal, mais d’autres sont susceptibles de déposer des accusations antitrust distinctes.

Google a déjà été confronté à une action antitrust, mais jamais à cette échelle. L’enquête la plus importante s’est achevée en 2013, lorsque l’entreprise a modifié ses règles AdSense pour résoudre une enquête de la Federal Trade Commission sans action en justice formelle. Google a également fait face à une série d’amendes de la part des régulateurs de l’Union européenne, notamment 1,5 milliard d’euros pour sa politique AdSense, 4,3 milliards d’euros pour le regroupement de logiciels dans Android et 2,4 milliards d’euros pour la manipulation des résultats d’achat dans la recherche Google.

Google a attiré d’importantes critiques de la part des législateurs lors de l’audience antitrust technologique du Congrès en juillet, suggérant que la société pourrait avoir peu d’alliés à Washington. Dans ses remarques liminaires, le représentant David Cicilline (D-RI) a accusé l’entreprise d’utiliser sa position privilégiée en tant que moteur de recherche pour écraser ses concurrents dans d’autres domaines. “C’est le modèle commercial de Google qui est le problème”, a déclaré Cicilline. “Nos documents montrent que Google est passé d’un tourniquet au reste du Web à un jardin clos qui maintient de plus en plus les utilisateurs sur ses sites.”

À l’époque, le PDG de Google, Sundar Pichai, avait défendu les actions de l’entreprise dans le cadre d’un engagement plus large au service des utilisateurs. «Lorsque je dirige l’entreprise, je me concentre vraiment sur le fait de donner aux utilisateurs ce qu’ils veulent», a déclaré Pichai. «Nous nous conduisons selon les normes les plus élevées.»