Avec trois vaccins contre les coronavirus maintenant en vue mais hors de portée pour la plupart d’entre nous en dehors du groupe d’âge des 80 ans et plus, tandis qu’une nouvelle variante se propage comme une traînée de poudre dans la capitale, les gens veulent naturellement sortir de verrouillages sans fin et aspirent à un retour à la normalité.

Une solution qui pourrait être recommandée beaucoup plus catégoriquement par le gouvernement est la vitamine D.Bien que sa principale source – la lumière du soleil – soit en pénurie en ce moment, et en fait la majeure partie de l’année dans ces îles sombres et sombres, des suppléments bon marché sont largement disponibles pour quelques centimes. .

Si nous suivons la science, de nombreuses études montrent que la vitamine D empêche non seulement les infections des voies respiratoires, mais lorsqu’elle est administrée à des patients Covid-19, a considérablement réduit le besoin de soins intensifs. Depuis l’été, lorsque de nouvelles preuves sont apparues pour la première fois, le gouvernement est passé quelque peu de la négation pure et simple de tout lien de causalité entre Covid et la vitamine D à Matt Hancock en acceptant qu’il y avait des avantages et «aucun inconvénient».

Cela devrait être crié depuis les toits, mais on a l’impression que les propriétés de cette merveille sont comparativement étouffées. Peut-être est-ce parce que les grandes sociétés pharmaceutiques ne sont pas impliquées, ou parce que l’industrie des vitamines est souvent considérée avec suspicion, ou peut-être est-ce le manque flagrant de glamour dans les pilules bon marché et en vente libre disponibles dans les supermarchés par rapport aux jabs dans le bras.

Les directives officielles publiées le 22 décembre recommandant à tout le monde de prendre de la vitamine D en automne / hiver sont si profondément enfouies dans l’avalanche d’informations sur www.gov.uk que vous auriez du mal à la localiser sans connaissance préalable, et c’est nécessaire 365 jours par an.

Quant à l’offre d’accompagnement de quatre mois de fourniture gratuite à 2,7 millions de personnes définies comme étant extrêmement vulnérables sur le plan clinique, elles ont dû «s’inscrire» elles-mêmes activement avant le 4 janvier. Étant donné Noël et la nouvelle année, je ne peux pas imaginer qu’il y en ait. a été une énorme ruée.

L’expérience échouée des tiers n’a pas pu empêcher Londres d’être déclaré un incident majeur; ses hôpitaux sont maintenant à pleine capacité. De nombreux adultes ne renifleront aucun vaccin avant l’automne. Jusque-là, la prise de vitamine D nous offre tous l’espoir d’éradiquer cette maladie redoutée.

Rupa Huq est député travailliste d’Ealing Central et d’Acton