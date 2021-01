E

Le secrétaire de la ducation, Gavin Williamson, a déclaré qu’il n’y avait «aucune intention» de fermer les pépinières malgré les inquiétudes concernant la propagation du coronavirus dans les premières années.

Les écoles en Angleterre sont actuellement fermées, sauf pour les enfants vulnérables et ceux dont les parents sont des travailleurs clés.

Mais les établissements de la petite enfance tels que les crèches et les gardiennes d’enfants sont autorisés à rester ouverts, tandis que les bulles de garde d’enfants existantes sont autorisées à rester en place.

S’adressant aux députés du Comité spécial de l’éducation, M. Williamson a déclaré: «Je veux toujours être en mesure de m’assurer que chaque enfant puisse aller à l’école et, comme vous le savez, la transmissibilité parmi les plus jeunes est très faible par rapport à tous les paramètres.

«Donc, lorsque vous êtes en mesure de garder une partie du système éducatif ouverte dans les premières années, je pense que c’était la bonne décision à prendre parce que de nombreuses familles comptent vraiment sur cette offre de garderie.

«Ces premières années sont si importantes.»

Interrogé pour savoir s’il garantirait que les crèches resteraient ouvertes, M. Williamson a déclaré qu’il n’y avait «aucune intention» de les fermer et que le gouvernement «n’avait reçu aucun avis contraire».

Les écoles maternelles devraient fermer, dit Sir Keir Starmer

Plus tôt cette semaine, le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a demandé si les crèches devraient être ouvertes alors qu’il appelait à des règles de verrouillage plus strictes, affirmant que le pays était «au stade le plus grave» de la pandémie «et que cela appelle les restrictions les plus graves».

La semaine dernière, l’organisme de bienfaisance pour l’éducation Early Years Alliance (EYA) a déclaré qu’un certain nombre de pépinières en Angleterre avaient pris la décision de fermer partiellement au milieu des préoccupations concernant les risques de transmission du coronavirus.

M. Williamson a également déclaré au comité parlementaire restreint qu’il «ne ferait aucune excuse» pour avoir poussé à donner la priorité à tous ceux qui travaillaient dans les écoles pour la vaccination.

«Il y a un effectif scolaire d’un million et il est absolument vital de ne pas oublier le personnel de soutien dans ce domaine, car c’est souvent le personnel de soutien qui est le plus exposé», a-t-il déclaré.

«Je pense qu’il y a un besoin spécial dans le domaine des écoles spéciales également où il y a souvent un croisement entre non seulement un milieu éducatif, mais aussi un milieu de soins et de santé.

«Il est tout à fait normal que le gouvernement ait choisi de donner la priorité à ceux qui risquent le plus d’être hospitalisés (pour la vaccination).

«Mais… dans cette prochaine vague où nous devons donner la priorité aux autres, je ne m’excuserai pas du fait que je considère la priorité absolue comme tous ceux qui travaillent dans les écoles.

«Pas seulement les enseignants, mais tous ceux qui travaillent dans les écoles, car chacun d’entre eux est absolument vital pour dispenser l’éducation.»

Il a ajouté que des tests de masse seraient mis en place pour le personnel enseignant et de soutien dans les écoles primaires d’ici la semaine prochaine.