Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo et le président Donald Trump, se sont affrontés tout au long de la pandémie de coronavirus et leur querelle est arrivée à un point d’ébullition en ce qui concerne la distribution d’un vaccin COVID-19. Avec un vaccin potentiellement en route avant la fin de 2020, Cuomo a annoncé qu’il ferait étudier tout ce qui est poussé par Trump par son propre groupe scientifique avant qu’il ne soit distribué aux New-Yorkais.

Après avoir entendu cela, Trump a rétorqué qu’il n’enverrait aucun vaccin vers l’Empire State, les coupant plutôt à cause de ce qu’il perçoit comme un défi de la part de leur gouverneur. Cuomo est devenu furieux après la dernière menace de Trump, répliquant dimanche qu’il la porterait devant les tribunaux si le président donne suite et n’inclut pas New York lorsqu’un vaccin est finalement expédié à travers le pays. Selon le New York Post, Cuomo a déclaré qu’il «fera respecter nos droits légaux» si le président ne «fournit pas un processus vaccinal équitable». Rappelant à tout le monde qu’il les défendra, Cuomo a ajouté qu’il ne laissera pas son peuple «être victime d’intimidation ou d’abus» par Trump.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que les droits légaux seraient appliqués si le président Donald Trump poursuivait son intention de retenir l’État de New York des futurs plans de distribution de vaccins contre le coronavirus pic.twitter.com/EZ2am3HwuC – . (@.) 15 novembre 2020

Les deux se sont rencontrés à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie et encore plus depuis que Cuomo a déclaré en septembre que lui et son équipe procéderaient à leur propre examen du vaccin avant que les New-Yorkais ne le reçoivent. Cuomo a noté que sept autres États prévoyaient de faire la même chose, mais en raison de son histoire avec Trump, le président ne vise que New York avec sa menace. “Nous nous battrons pour nous assurer que chaque vie est protégée de la même manière car suffisamment de personnes sont mortes et suffisamment d’injustices ont été commises pendant le COVID”, a déclaré Cuomo dimanche selon CBS News.

Autrefois l’épicentre du coronavirus, New York s’est retrouvé à continuer de produire un nombre élevé de cas quotidiens, rapportant 3649 positifs dimanche avec 30 décès, bien que le nombre soit loin de son pic en mars et avril. Dans tout le pays, cependant, la majorité des États font face à des chiffres records, les États-Unis ayant signalé plus de 100 000 cas pendant près d’une semaine consécutive, dont un pic de plus de 181 000 vendredi.