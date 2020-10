Le grand ensemble de services d’Apple, qui regroupera des produits tels que Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade et Apple News Plus, sera lancé demain, a déclaré à Bloomberg le directeur financier de la société, Luca Maestri.

Apple a annoncé pour la première fois Apple One lors d’un événement de septembre, décomposant les différents niveaux auxquels les clients pourront accéder. Les utilisateurs peuvent choisir trois niveaux de forfait: Individuel, Familial et Premier.

Le plan individuel offre aux abonnés Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade et iCloud (50 Go) pour 14,95 $ par mois. Le plan familial augmente la quantité de stockage iCloud à 200 Go de stockage iCloud pour 19,95 $ par mois et ajoute un plan familial Apple Music (les avantages Arcade et TV Plus sont les mêmes que le plan individuel.) Le plan Premier offre aux abonnés Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, 2 To de stockage iCloud, Apple News Plus et Apple Fitness Plus pour 29,95 $ par mois.

Bien que Fitness Plus n’ait pas de date de lancement, Maestri a déclaré à Bloomberg que la société prévoyait de le lancer ce trimestre. L’application, qui comprend des exercices de yoga, de cyclisme, de course à pied, de musculation et de musculation, entre autres types d’entraînement, coûte 9,99 $ par mois à elle seule.

La nouvelle survient au moment où Apple publiait ses résultats du quatrième trimestre. Le PDG Tim Cook a spécifiquement noté que la société «a clôturé un exercice défini par l’innovation face à l’adversité avec un record du trimestre de septembre, mené par des records de tous les temps pour Mac et Services.» Apple One lancera également deux jours avant le premier anniversaire d’Apple TV Plus. Cook peut inclure plus d’informations sur les résultats de l’entreprise aujourd’hui.