Bien que ce soit l’une des dernières sorties de l’année, le troisième volet de Spider-Man de Tom Holland est l’un des films que les fans de Marvel attendent avec le plus d’attentes, car tout indique que ce sera la porte du multivers dans l’univers cinématographique de Merveille. Maintenant, pour l’instant, il n’y a rien officiellement confirmé à propos de cette théorie. Face à ces signes, une figure fondamentale de l’étude s’est enfin exprimée: Kevin Feige.

A l’occasion de la première de Wandavision, le patron de Marvel Studios a été interrogé sur les rumeurs du multivers attendu, ainsi que sur le Spider-verse. N’oubliez pas que Spider-Man 3 présentera le retour de Jamie Foxx et d’Alfred Molina en tant qu’électro et Doctor Octopus, respectivement, tous deux appartenant à deux versions différentes du monde de Peter Parker. De plus, Benedict Cumberbatch et son Docteur Strange feront également une apparition, ce qui renforce encore la théorie du multivers tant attendu.

“J’ai lu certaines choses [sobre los rumores y las teorías del multiverso], bien que je ne puisse pas assurer de les avoir tous lus », a expliqué Feige dans une interview pour Comicbook. «Ce qui est drôle à propos du buzz Internet, lorsque des théories sur Marvel surgissent, c’est qu’à plusieurs reprises, elles sont loin d’être correctes, mais à d’autres, elles sont incroyablement proches. Cela a été le cas ces dernières années. Mais dire ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas enlèverait tout le plaisir », a-t-il ajouté.

Sans aucun doute, Feige sait très bien esquiver les coups, car il a parlé des théories du multivers sans vraiment rien révéler. Cependant, il a laissé des indices sur la destination du MCU, soulignant précisément le titre de la suite mettant en vedette le Sorcier suprême, le docteur Strange dans le multivers de la folie, réalisé par Sam Raimi.

«C’est le plus gros indice quant à l’endroit où le multivers de la folie nous mène et comment nous l’explorons», a-t-il déclaré. Nous devrons nous en tenir aux mots de Feige, puisque Spider-Man 3 devrait sortir bien avant la suite de Doctor Strange, en décembre 2021 par rapport à mars 2022. Bien sûr, ce qui est certain, c’est que le troisième volet qui Tom Holland joue le rôle du film le plus médiatisé de la phase 4.

