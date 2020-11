T

e Grand Prix du Vietnam sera rayé du calendrier provisoire de la saison de Formule 1 de l’année prochaine lorsqu’il sera annoncé plus tard mardi.

La course inaugurale à Hanoï devait avoir lieu en avril de cette année mais a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Il devait ensuite avoir lieu pour la première fois le 25 avril 2021, mais cet espace sera laissé vacant sur un calendrier de 22 courses à la suite d’un changement d’appétit des politiciens pour accueillir la course.

Le président du peuple de Hanoi, Nguyen Duc Chung, un responsable clé dans la mise en place de la race vietnamienne, a été arrêté en août pour corruption.

Ces accusations ne sont pas liées à la course, mais il en était le plus grand partisan et l’intérêt a depuis diminué au sein du gouvernement.

Les patrons de la F1, cependant, espèrent pouvoir remplir la case pour 2021 avec une autre course potentielle pour porter le calendrier à 23 grands prix, et on espère que le Vietnam pourrait encore entrer dans le sport pour la saison 2022.

La saison à venir devrait s’ouvrir en Australie le 21 mars et se terminer à Abu Dhabi le 5 décembre, avec le Grand Prix de Grande-Bretagne prévu le 18 juillet à Silverstone.

De plus, le Grand Prix du Brésil restera à Interlagos pour une autre saison. Le plan était de déplacer la course à Rio de Janeiro pour la saison prochaine, mais cela devrait être retardé d’une autre année avec l’approbation environnementale toujours requise pour le projet de Rio.