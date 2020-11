F

RP Advisory, la société d’insolvabilité réputée pour gérer l’administration de BHS, a déclaré aujourd’hui que son travail en tant que entrepreneurs de pompes funèbres avait prospéré pendant la crise de Covid-19 malgré le programme de congé de Rishi Sunak qui avait sauvé de nombreuses entreprises du désastre.

FRP a flotté sur le marché boursier junior Aim en février à 190 millions de livres sterling peu avant l’éclatement de la crise de Covid.

Depuis lors, il a remporté le contrat de la fabrique de laine d’Édimbourg, ajoutant à ses cuirs chevelus de haut niveau qui au fil des ans ont inclus Carluccio, Prezzo et Patisserie Valerie.

Geoff Rowley, directeur général, a déclaré qu’il avait entrepris des travaux plus importants et plus complexes, ce qui augmenterait les revenus du semestre jusqu’au 31 octobre de 14% à 35,9 millions de livres sterling et le bénéfice sous-jacent en hausse de 7% à 9,7 millions de livres sterling.

Grâce aux congés et aux autres régimes d’aides d’État, il y a eu en fait moins d’insolvabilité formelle d’entreprises que l’année dernière, a-t-il déclaré.

Le flottant de FRP a levé 80 millions de livres sterling et ses actions ont été l’un des gagnants incontestables de la pandémie de covid. De 80p au flottant, ils se négociaient aujourd’hui à 105,9p.

L’introduction en bourse a apporté une manne de 60 millions de livres sterling à des partenaires, dont Rowley, pour les actions qu’ils ont vendues.

FRP a été créée en 2010 à la suite d’un rachat par la direction dirigé par Rowley et le directeur des opérations Jeremy French de l’ancien cabinet comptable Vantis.

Le groupe a réalisé des acquisitions à Newcastle, East Anglia et Kent et compte désormais 63 partenaires contre 52 il y a un an. Le nombre total de contributeurs est passé de 287 à 335.

Rowley a déclaré: “Les perspectives à moyen terme de notre marché sont positives, malgré le degré d’incertitude considérable entourant la forme et l’ampleur de la reprise économique au Royaume-Uni. Le Groupe dispose d’une flexibilité de ressources suffisante pour répondre à une augmentation de la demande. Le Conseil d’administration reste confiant quant à faire de nouveaux progrès au cours de l’exercice en cours. “