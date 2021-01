T

Le groupe Hut a révélé que les ventes du quatrième trimestre avaient dépassé les prévisions, aidées par l’activité de beauté et de nutrition sportive en ligne qui attirait 3,5 millions de nouveaux clients.

Le chouchou de la technologie britannique, qui, en plus de vendre ses propres produits en ligne, concède également sa technologie à d’autres, a déclaré que ses revenus au cours des trois mois précédant le 31 décembre ont bondi de 51%. C’était au-dessus des prévisions de 40 à 45% données le 7 décembre.

Les ventes de la division beauté ont bondi de 66,2% au cours du trimestre.

Un certain nombre de personnes se sont tournées vers plus d’achats en ligne depuis l’épidémie de coronavirus l’année dernière, et le THG a connu l’année dernière une forte demande pour les comprimés de vitamine C, le désinfectant pour les mains et la teinture capillaire.

La société, qui a flotté à 500 pence par action en septembre et est dirigée par le fondateur Matthew Moulding, a également annoncé un certain nombre de nouveaux partenariats qu’elle a signés au sein de sa division “ ingéniosité ”, comme avec la marque de soins de la peau Erborian et la marque de parfum Creed.

Sa division d’ingéniosité fournit un service numérique direct aux consommateurs pour les entreprises, y compris l’hébergement de sites Web, la création de contenu et la traduction de sites pour différents pays.

La société, qui a révélé à la fin de l’année dernière un accord pour acheter le détaillant américain de soins de la peau en ligne Dermstore pour 259 millions de livres sterling, s’attend à ce que la croissance de ses revenus en 2021 soit supérieure de 30% à 35%.

Il avait auparavant guidé une croissance de 20% à 25%.

Dans une mise à jour distincte, THG a montré comment elle entreprend des démarches pour améliorer sa gouvernance d’entreprise.

Il a déclaré que Tiffany Hall a été nommé administrateur non exécutif indépendant. Elle est NED chez le détaillant discount B&M et a précédemment été présidente du comité de rémunération de Howden Joinery.

Il a également ajouté deux nouveaux membres à son comité consultatif spécial qui a été mis en place pour renforcer ses administrateurs non exécutifs en 2020.

La société a été critiquée parce que le fondateur Moulding est à la fois directeur général et président et détient une «action en or», ce qui lui confère un pouvoir de vote supplémentaire.